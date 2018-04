Defensoría del Pueblo pide que se apruebe plan nacional sobre autismo

La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno que se apruebe el Plan Nacional para las Personas con Trastorno del Espectro Autista hacia el 2021 para garantizar la atención en los servicios de salud y educación para las personas que padecen esta condición.



María Isabel León, de la Adjuntía de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, recordó que el plan está pendiente desde el 2015, año en que se aprobó el reglamento de la ley sobre autismo.



"Es un tema que está pendiente para el reconocimiento de derecho de personas con esta condición. Implica a diversos sectores como salud, educación, trabajo principalmente y la intervención de gobiernos regionales y locales. Cuando se hizo la pre publicación del plan vimos que había serias debilidades y se necesitaba mayor compromiso en indicadores que reflejaran un logro en reconocimiento de derechos. Es por eso que se trabajó en una revisión del plan y queda pendiente que se trabaje en algunos sectores en acoger esta propuesta", afirmó a El Comercio.



Hoy conmemoramos el Día Mundial de #ConcienciaciónSobreElAutismo. El Estado debe garantizar el acceso a una educación de calidad y con adaptaciones a la inclusión laboral para que las personas con autismo puedan superar barreras y desenvolverse en igualdad de condiciones. pic.twitter.com/RQCyT9ifgX — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) 2 de abril de 2018

Dijo que en nuestro país, las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) todavía deben enfrentar el desconocimiento, la estigmatización y la discriminación por su condición.



"Por ejemplo, falta que se garantice una educación de calidad porque mucho se habla del acceso a la educación pero no solo es aceptar la matricula si no identificar las dificultades adaptativas. Quizá requieren más tiempo para resolver un examen. Incluso en las relaciones entre estudiantes tienenque ver las características de la condición con las normas de disciplina. Tiene que ver con el currículo,

con metodología, lo que nosotros hemos visto en atención de casos es que se acepta cada vez más la matrícula pero todavía no hay una separación para adaptaciones o para tener en cuenta las normas internas", aseguró.



León recordó que este año, para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, las Naciones Unidas ha decidido centrarse en las mujeres y niñas con autismo, debido a la importancia de visibilizar la doble discriminación, por género y discapacidad, que las expone más a la violencia física, sexual, psicológica y económica, y que en muchos casos es más difícil de denunciar debido a los estigmas alrededor de su condición de persona con TEA.