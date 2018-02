La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que rechazan las acusaciones del ministro de Agricultura, José Arista, respecto a un supuesto apoyo por parte de algunos comisionados de la citada institución a la toma de vías durante el paro agrario de productores de papa.

"Cabe señalar que las declaraciones de la autoridad no hicieron mención al lugar, las circunstancias, ni las personas involucradas, por lo que en tanto no precise sus aseveraciones no será posible ahondar en el esclarecimiento respectivo", precisó el escrito.

El comunicado también resalta que la Defensoría "tiene una larga experiencia en la gestión de los conflictos sociales". Además, agrega que durante más de 20 años trabajan en coordinación con las autoridades locales, regionales y nacionales a fin de prevenir actos de violencia durante las acciones de protesta.

Asimismo, sostuvo que desde que se iniciaron las protestas por el paro agrario coordinó y cooperó con las autoridades de Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Huancavelica y Pasco para "contribuir a un diálogo constructivo y a la intervención humanitaria".

Por último, la Defensoría indicó que rechaza cualquier expresión que la vincule con organizaciones violentistas.



