Hay un piloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que espera no tener que trasladar al papa León XIV durante su visita al país. No se trata de falta de preparación ni de entusiasmo. El mayor Iván Málaga Rosas Vidal, comandante del Escuadrón Aéreo N.º 843, tiene a su cargo un avión ambulancia destinado a responder ante eventuales emergencias médicas. Cuando se le pregunta si alguna vez imaginó que podría transportar al sumo pontífice, su respuesta sorprende. ‘Espero no ser el que traslade al Papa, ¿no?’. La explicación llega enseguida. ‘Porque el vuelo es para evacuación aeromédica’”

En menos de 15 días, Robert Prevost regresará al Perú, el país donde desarrolló buena parte de su vida religiosa y ejerció como obispo de Chiclayo. Del 11 al 16 de noviembre, el pontífice, de nacionalidad peruana y estadounidense, recorrerá seis ciudades para reencontrarse con una población que lo conoció mucho antes de su elección como máxima autoridad de la Iglesia católica. Su llegada está prevista para el 11 de noviembre, a las 5:30 p. m., en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, luego de un vuelo procedente de Buenos Aires.

Misa de papa León XIV albergará a 1 millón 200 mil fieles en Surco (Foto: EFE)

En el Grupo Aéreo N.º 8 de la FAP, uno de los espacios previstos para su recibimiento, los preparativos están en marcha. Cuatro helicópteros Mi-17, dos aeronaves Bell 212 y Bell 412 y un avión ambulancia Beechcraft King Air 360C forman parte de los medios dispuestos para los desplazamientos del pontífice y la atención de eventuales emergencias.

Aunque todavía no han sido designados definitivamente para participar en los vuelos del papa, tres oficiales de la FAP se preparan ante la posibilidad de que las operaciones de cada jornada requieran su intervención. Acostumbrados a misiones contra el narcotráfico, rescates, vuelos humanitarios y evacuaciones médicas, conversaron con El Comercio sobre sus experiencias, las características de sus aeronaves y las expectativas de formar parte de una visita poco común.

De las operaciones humanitarias al traslado del papa

El capitán José Luis Fernández Minaya, jefe del Departamento de Operaciones del Escuadrón 315, está acostumbrado a volar en circunstancias complejas. Como piloto operativo de helicópteros Mi-17 desde 2024, ha participado en misiones contra el narcotráfico y la minería ilegal, así como en vuelos humanitarios y traslados durante emergencias ocasionadas por fenómenos naturales.

Ahora se prepara para una operación distinta. Su unidad integra el grupo de cuatro helicópteros Mi-17 designados para el transporte del papa León XIV y su comitiva. La FAP ha presentado una de estas aeronaves como el denominado “Papacóptero FAP”.

José Luis Fernández Minaya, jefe del Departamento de Operaciones del Escuadrón 315. Foto: Alonso Chero/El Comercio

“Efectivamente, hay cuatro helicópteros que han sido designados para realizar los vuelos con el Papa. Particularmente, yo me siento bastante feliz y motivado por recibir a una autoridad eclesiástica bastante importante. Es un vuelo que no se realiza muy muy a menudo, efectivamente”, señaló Fernández Minaya.

Según el Ministerio de Defensa, cada Mi-17 puede transportar hasta 24 personas o cuatro toneladas de carga interna. Las aeronaves están preparadas para operar tanto de día como de noche, con el empleo de visores nocturnos.

Cuatro helicópteros Mi-17 han sido designados para el transporte del papa León XIV y su comitiva. Foto: Alonso Chero/ El Comercio

Fernández Minaya explicó que el modelo admite diferentes configuraciones, entre ellas transporte de pasajeros, carga, ambulancia y operaciones de combate. En su versión de transporte puede alcanzar una capacidad máxima de 36 pasajeros, aunque el número depende de la configuración empleada.

La autonomía también varía según el equipamiento. Sin tanques auxiliares, el helicóptero puede volar durante dos horas y media. Con uno, alcanza las tres horas y media, mientras que con dos puede llegar hasta las cuatro horas y media. El capitán precisó que la aeronave presentada para el traslado papal contará con un tanque auxiliar.

De acuerdo con el Mindef, los helicópteros Mi-17 están previstos para el desplazamiento entre Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, así como para el retorno a Chiclayo. También se contempla su participación en desplazamientos internos en Lima y Cusco.

Aunque el capitán ha participado en vuelos de transporte de autoridades, la posibilidad de trasladar al pontífice representa una experiencia poco habitual en su trayectoria. “Efectivamente, ha sido para mí algo novedoso y bastante feliz me siento para poder realizar estos vuelos junto a una persona muy particular, se podría decir a nivel mundial, ¿no?”, expresó.

Bell 412: una aeronave preparada para atender emergencias

El mayor Carlos de la Torre Díaz ingresó a la Fuerza Aérea en 2004 y se graduó como piloto cuatro años después. Desde 2012 desarrolla operaciones en helicópteros y, actualmente, comanda el Escuadrón Aéreo 341, responsable de la flota estadounidense Bell 212 y Bell 412.

A diferencia de los Mi-17, estas aeronaves estarán destinadas principalmente a la atención de emergencias médicas durante la visita papal. Para la misa del lunes 16 de noviembre, programada en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, se dispondrá de ambos helicópteros con capacidad para evacuar pacientes hacia establecimientos de salud que cuenten con helipuertos.

Mayor Carlos de la Torre Díaz, comanda el Escuadrón Aéreo 341, responsable de la flota estadounidense Bell 212 y Bell 412. Foto: Alonso Chero/El Comercio

El Bell 412 podrá ser configurado como helicóptero ambulancia y contará con personal médico especializado, además de su tripulación. De la Torre explicó que la aeronave también puede adaptarse para el traslado de pasajeros o autoridades, según las necesidades de cada misión.

Su experiencia al mando de este tipo de helicópteros comprende operaciones en distintas regiones del país, acciones militares, rescates y campañas antárticas. Estas últimas son posibles, explicó, debido a que las dimensiones de las aeronaves permiten trasladarlas en aviones Hércules.

Para la misa del lunes 16 de noviembre, programada en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, se dispondrá de ambos helicópteros con capacidad para evacuar pacientes hacia establecimientos de salud que cuenten con helipuertos. Foto: Alonso Chero/El Comercio

El mayor también destacó la participación de su escuadrón en operaciones dentro y fuera del país. “Venimos operando en todo el territorio nacional”, señaló. Además de las campañas antárticas y las acciones militares, explicó que la flota se prepara para intervenir en emergencias asociadas al fenómeno de El Niño, mediante el traslado de rescatistas, personal y materiales.

El mayor recordó, además, que aeronaves de esta línea han participado anteriormente en actividades relacionadas con visitas papales. Para él, formar parte de los preparativos actuales representa una nueva oportunidad de aplicar la experiencia acumulada durante sus años de servicio.

El avión ambulancia: cuando cada minuto cuenta

El mayor Vehael Iván Málaga Rosas lleva 15 años como piloto. Desde 2024 opera el Beechcraft King Air 360C, una aeronave acondicionada para evacuaciones aeromédicas y el transporte de pacientes que requieren atención especializada.

Como comandante del Escuadrón Aéreo N.º 843 del Grupo Aéreo N.º 8, tiene a su cargo las tripulaciones encargadas de estas operaciones. Según explicó, en lo que va del año la aeronave acumula aproximadamente 800 horas de vuelo, de las cuales el 80% corresponde a misiones médicas.

Iván Málaga Rosas Vidal, comandante del Escuadrón Aéreo N.º 843 del Grupo Aéreo N.º 8. Foto: Alonso Chero/El Comercio

El avión tiene una autonomía de hasta cinco horas y media y puede alcanzar los 35.000 pies de altitud. Su sistema de presurización permite mantener condiciones adecuadas dentro de la cabina, un aspecto especialmente importante durante el traslado de pacientes críticos.

En su interior pueden instalarse hasta dos módulos de ambulancia, equipados con camillas o incubadoras, suministro de oxígeno y conexiones eléctricas para los equipos médicos. Para la visita del pontífice, la configuración prevista contempla preferentemente una camilla, aunque podría ampliarse a dos.

Málaga ha participado en operaciones donde cada minuto puede ser determinante. Entre los casos que recuerda figuran traslados de niños con quemaduras graves, pacientes con traumatismos encefalocraneanos, mujeres con embarazos de riesgo y personas que requieren tratamientos especializados.

Beechcraft King Air 360C permanecerá disponible para realizar evacuaciones médicas del pontífice o de integrantes de su comitiva, en caso de ser necesario. Foto: Alonso Chero/El Comercio

“Los vuelos más retadores son los que el tiempo es una variable muy crítica. Y muchas veces el tiempo no lo podemos reducir porque el tiempo de vuelo es es único”, explicó.

En estas misiones, la preparación se realiza en coordinación con médicos aeronáuticos y especialistas de la FAP. La altitud, las condiciones del paciente y el tiempo de traslado son factores que deben evaluarse antes de despegar. El mayor recordó que incluso ganar un minuto puede resultar importante cuando se trata de trasladar a una persona que requiere atención urgente.

Durante la visita de León XIV, el Beechcraft King Air 360C permanecerá disponible para realizar evacuaciones médicas del pontífice o de integrantes de su comitiva, en caso de ser necesario. La aeronave podrá operar desde aeropuertos del territorio nacional, de acuerdo con los requerimientos de la misión.

Para Málaga, participar en los preparativos representa una experiencia que no había imaginado durante sus 15 años como piloto. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros encargados del transporte aéreo, su expectativa es que la visita transcurra sin que deba intervenir. Después de cientos de horas dedicadas al traslado de pacientes críticos, esta vez, la mejor noticia para su tripulación sería no tener que realizar una evacuación.