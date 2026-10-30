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Tres oficiales de la Fuerza Aérea del Perú se preparan para poder colaborar en las acciones de traslado y prevención durante la visita del Papa León XIV. Foto: Alonso Chero/El Comercio
Tres oficiales de la Fuerza Aérea del Perú se preparan para poder colaborar en las acciones de traslado y prevención durante la visita del Papa León XIV. Foto: Alonso Chero/El Comercio
Por Abby Ardiles

Hay un piloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que espera no tener que trasladar al papa León XIV durante su visita al país. No se trata de falta de preparación ni de entusiasmo. El mayor Iván Málaga Rosas Vidal, comandante del Escuadrón Aéreo N.º 843, tiene a su cargo un avión ambulancia destinado a responder ante eventuales emergencias médicas. Cuando se le pregunta si alguna vez imaginó que podría transportar al sumo pontífice, su respuesta sorprende. ‘Espero no ser el que traslade al Papa, ¿no?’. La explicación llega enseguida. ‘Porque el vuelo es para evacuación aeromédica’”

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