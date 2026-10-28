El doctor César Munayco, jefe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), señaló que el Perú registra a la fecha 82,139 casos totales de dengue (63,944 confirmados y el resto probables), con un saldo de 78 fallecidos y 16 casos adicionales bajo investigación.

El especialista, en declaraciones a RPP, señaló que las regiones con mayor carga de contagios y distritos afectados son Lambayeque, San Martín, Piura y La Libertad, seguidas por Madre de Dios y Ucayali.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud mantiene en marcha una estrategia de vacunación con la vacuna tetravalente orientada a jóvenes de entre 10 y 20 años, y con la proyección de adquirir más de un millón de dosis adicionales para reforzar la protección ciudadana.

Florida atraviesa uno de sus mayores episodios recientes de dengue adquirido localmente, con 190 casos y una muerte reportados. (Foto por SOUMYABRATA ROY / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

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Síntomas de alarma y automedicación

El especialista, hizo un llamado urgente a la población para evitar automedicarse, advirtiendo lo siguiente:

Alarma: Tras descender la fiebre (al cuarto o quinto día), se debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud si se presentan dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos persistentes, sangrado (nariz, encías o sangrado menstrual abundante inusual) o desmayos.

Automedicación: Comprar medicamentos en farmacias sin supervisión médica puede agravar el cuadro clínico. El especialista enfatizó que no se debe usar corticoides ni antibióticos para tratar el dengue, ya que al tratarse de un virus, estos fármacos ponen en riesgo la vida del paciente.