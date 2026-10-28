Los casos de dengue en Piura han registrado picos de contagios en las últimas semanas. (Foto: Andina)
Los casos de dengue en Piura han registrado picos de contagios en las últimas semanas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El doctor César Munayco, jefe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), señaló que el Perú registra a la fecha 82,139 casos totales de dengue (63,944 confirmados y el resto probables), con un saldo de 78 fallecidos y 16 casos adicionales bajo investigación.

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