Actualmente, en el Perú no se usa ninguna vacuna contra el dengue. El único control contra esta enfermedad viral es evitar la propagación con herramientas de prevención. Sin embargo, en otras partes del mundo sí se inocula contra el dengue. Las dos vacunas que están aprobadas en diversos países son la Dengvaxia del laboratorio francés Sanofi Pasteur y Qdenga del laboratorio japonés Takeda. Existen otras vacunas que todavía están en fase de estudios.

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, indicó, en un inicio, que las vacunas no estaban aprobadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y esa sería la razón por la que no se utilizan en Perú. Sin embargo, en los últimos días su sector fue abriendo la posibilidad de traer las vacunas al país.

Declaró que “los expertos estamos en permanente reunión para ver esa opción de incorporarla al país. Perú tiene el mejor esquema de vacunación, tenemos las vacunas más seguras para prevenir enfermedades. En ese escenario, lo hemos considerado en el tema presupuestal, pero la OPS todavía no ha acreditado aún la vacuna para que podamos incorporarla. Es decir, las vacunas contra el dengue no tienen una acreditación. Pero las vacunas por sí solas no resuelven los problemas”.

El Colegio Médico del Perú (CMP) también indicó que el Estado debería contemplar la compra de alguna de las vacunas.

Sin embargo, el proceso de inmunización contra el dengue genera mucho debate y controversia en gobiernos, médicos y especialistas. Esto debido a las complejidades que tiene la misma enfermedad; por ejemplo, que la segunda, tercera o cuarta infección de dengue en una persona puede ser mucho más grave que la primera. El Comercio conversó con especialistas y autoridades para conocer su opinión.

Las dos vacunas: Dengvaxia y Qdenga

Dengvaxia Qdenga Laboratorio Sanofi Pasteur (Francia) Takeda (Japón) Rango de edad 9 a 45 años, pero la FDA recomienda de 9 a 16 Mayores de 4 años Dosis 3 dosis separadas por 6 meses cada una 2 dosis en un intervalo de 3 meses Infección previa de dengue Solo se pone a personas que ya han tenido dengue No es necesario haber tenido dengue Zonas Áreas donde el dengue es común No especifica Países donde se ha aprobado 20 países incluyendo los de la Unión Europea y Estados Unidos Indonesia, Brasil, Argentina y los de la Unión Europea Aprobado por la OMS Sí se han dado recomendaciones Todavía no se dan recomendaciones

La primera vacuna contra el dengue, creada en 2015 y anunciada en 2017 fue la Dengvaxia del laboratorio Sanofi Pasteur. En mayo del 2019, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos (EE. UU.) aprobó “la primera vacuna aprobada para la prevención de la enfermedad del dengue causada por todos los serotipos” para niños entre 9 a 16 años que vivan en áreas de EE. UU. donde el dengue es común y con evidencia de una infección previa del virus de dengue .

Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) propuso los mismos requisitos, salvo que el rango de edad es de 9 a 45 años. “Dengvaxia es eficaz en la reducción del número de casos de enfermedad del dengue en personas de entre 6 y 45 años que han sufrido anteriormente la infección. No obstante, las personas que no han sufrido infección por dengue anteriormente pueden presentar un riesgo más elevado de contraer enfermedad grave ”, sostiene en un informe.

Sobre esta vacuna, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que se administre a quienes hayan padecido una infección anterior causada por el dengue. Esto porque, durante la fase de estudios, se comprobó que si una persona no infectada se vacunaba, luego, al ser infectados de manera natural, podrían tener una enfermedad grave.

Además… Parte de la fase 2 de los estudios para la vacuna Dengvaxia se hicieron en países endémicos y no endémicos de Asia, Latinoamérica, Australia y Estados Unidos. Perú fue parte de ellos.

Por su parte, la vacuna Qdenga del laboratorio Takeda es de fabricación más reciente. En octubre del 2022 fue recomendada por la EMA y dos meses después la Comisión Europea aprobó su comercialización en el mercado. A diferencia de la vacuna Dengvaxia, esta tiene menos requisitos para las personas: se puede aplicar a cualquier persona mayor de 4 años, haya o no tenido dengue antes.

La vacuna Qdenga ha sido autorizada en la Unión Europea, Indonesia y Brasil. A fines de abril de este año, Argentina se sumó a la lista de países que la aprobaron. “La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó el uso de la vacuna contra el dengue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad”, publicó el gobierno argentino.

Por otro lado, según información de la agencia Reuters, la OPS estaría conversando con el laboratorio japonés para analizar la posible compra de las vacunas contra el dengue. Sin embargo, hasta la fecha, ni la OPS ni la OMS se han pronunciado al respecto. La FDA de los Estados Unidos tampoco.

Especialistas comentan sobre vacunas en Perú

“Es controversial porque la enfermedad del dengue es complicada”, sostuvo la bióloga Mariana Leguía, directora del Laboratorio de Genómica de la PUCP. Explicó que este virus lo producen cuatro tipos de dengue y que muchas de las personas que se infectan por primera vez no tienen síntomas o estos son manejables. Las personas tienen mayor probabilidad de tener síntomas más severos en la segunda, tercera o cuarta infección. Es decir, la gravedad del dengue es progresiva en la medida en que el paciente se reinfecta.

“En este contexto de duda es que se han desarrollado las vacunas. Lo que hemos visto [con Dengvaxia] es que en los casos en donde las personas nunca han tenido dengue previo y se les vacuna, en algunos de esos casos, han habido manifestaciones serias de la enfermedad cuando la persona se contagia de manera natural después de haber sido vacunado, lo que sugiere que la vacuna podría estar elevando el riesgo de desarrollar enfermedad severa durante la primera infección natural ”, dijo. Por eso, se recomienda para quienes ya han tenido dengue.

Por su parte, Augusto Tarazona, integrante del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), sostuvo que esta institución “ha opinado de que el Estado debería contemplar la compra [de vacunas]”. Agregó que la Dengvaxia ha sido aprobada por los Estados Unidos pero la opción de Qdenga es una “más versátil” puesto que no es requisito la infección previa.

“Esas vacunas bloquean la infección de los cuatro serotipos. La mayoría de países con brotes en Latinoamérica tienen dos, acá hay cuatro. El más agresivo es el serotipo 2, la de Takeda está en base a este”, explicó.

Brigadas del Minsa acuden a diversas zonas para fumigar casa por casa. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

En diálogo con este Diario, Víctor Suárez, jefe institucional del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, explicó que esta entidad está evaluando todas las posibilidades sobre las vacunas, además, esperando algún pronunciamiento de la OPS.

“ Hay que evaluar la eficacia de las vacunas, la seguridad, calidad de producción, discutir los criterios de implementación , criterios logísticos, cuáles son los grupos etarios y cómo llegamos a ellos, los costos que pueden tener las vacunas, las áreas geográficas prioritarias, etc. Hay muchos criterios que evaluar, no solo científicos, sino también técnicos”, indicó Suárez.

Específicamente sobre la vacuna Dengvaxia indicó que ha demostrado determinada eficacia, alrededor del 80%, pero tiene un problema con niños pequeños que no han tenido infección de dengue previa. En este grupo la vacuna genera un mayor riesgo de enfermedad severa si es que luego se contagia de manera natural.

“Por eso su uso está un poco restringido a que primero hay que demostrar que la persona haya tenido una infección previa para luego poder aplicar la vacuna con mayor seguridad”, dijo. Agregó que esto dificulta la logística del proceso de inmunización. El dengue se confirma con pruebas serológicas que determinan la presencia de anticuerpos.

Por el lado de la vacuna Qdenga, aseguró que todavía está en evaluación y está siguiendo su proceso. Algunas agencias como la EMA ya dieron autorización, pero otras, como la FDA, siguen estudiando.

Síntomas y prevención de dengue