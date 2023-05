Especialistas consultados por este Diario explican que las fuertes lluvias y el ciclón Yaku estarían detrás de estos contagios que ya se han convertido en una epidemia. Sin embargo, la falta de prevención de los gobiernos regionales sería también un factor.

Según cifras del CDC, en todo el 2017, durante el fenómeno del Niño, se registró la cifra más alta de casos de dengue: 68.290. En el 2018 la cifra disminuyó a 4.698, mientras que en el 2019 fue de 15.287. En el 2020 y 2021 se registraron 47.932 y 44.791 casos, respectivamente. En el 2022 la cifra aumentó a 63.168 casos. Sin embargo, la situación este año es crítica pues solo en las primeras 16 semanas ya se registran 54.630 casos.

Si se comparan las cifras de dengue de primeras 16 semanas desde el 2017 al 2023, este año es el que más casos registra en dicho periodo:

Por su parte, la región con más casos de dengue es Piura con 14.831 casos registrados hasta la semana 16, según el CDC. Siguen Ucayali (6.761), Loreto (6.748) e Ica (3.736).

La zona de la costa norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash) es la zona que más registra casos: 19.816. Sigue la zona de la Amazonía (Loreto, Madre De Dios, Ucayali) con 15.309 casos. Luego, la cosa centro sur (Lima e Ica) con 6.801 casos.

El director general del CDC, Dr. César Munayco, explicó que este aumento se asemeja al 2017 cuando hubo fenómeno de El Niño. Indicó que estas epidemias se dan cuando hay cambios de temperatura hacia temperaturas altas (mayores de 25 grados) y lluvias. Indicó que en 2002 se vivió una situación parecida.

“Cuando hay un brote grande, luego de cuatro años, aproximadamente, baja [los números de contagio]. Porque la gente se vuelve inmune a ese tipo de dengue”, explicó.

Las lluvias y el ciclón Yaku

En cuanto a las lluvias, el médico epidemiólogo doctor Sergio Recuenco, explicó que esta situación epidemiológica se da por el incremento de temperatura y lluvia. “Es un combinado que ha hecho que incremente la infecciosidad. Las temperaturas calientes favorecen la reproducción [del mosquito], necesitan aguas estancadas para vivir . Eso no ocurre en época seca, pero sí con calor y lluvia. Los fenómenos climáticos favorecen que haya más hábitat y que la reproducción se más acelerada”, explicó.

Recordemos que el dengue se transmite por la picadura de un mosquito. Cuando este pica a una persona sana, luego de haber picado a una enferma, se transmite la enfermedad, indicó el doctor Recuenco. Además, estos viven en aguas estancadas. “A lo largo de la costa norte, se han creado lagunas, arroyos y contribuyen el hábitat del mosquito”, agregó.

Sin embargo, para el decano del Colegio Médico del Perú, doctor Raúl Urquizo, un factor que también ha agravado la epidemia es la falta de prevención. Explicó que en Ucayali e Iquitos la tasa de mortalidad e infección está creciendo, “esto es porque no ha habido prevención. Los gobiernos regionales recién se están preocupando de la fumigación y de que las aguas no estén a la intemperie . Ha sido una reacción bastante tardía. En Lima estamos teniendo casos que antes no teníamos”.

Sobre esto, el director del CDC, agregó que los Gores deben actuar antes de la temporada de dengue, unos tres meses antes. Se debe fumigar y trabajar con la población para darles información sobre esta enfermedad. Sin embargo, indicó que este trabajo ha sido dificultado por las fuertes lluvias.

Piura es la región con más casos registrados de dengue. (Foto: Andina)

Ya son 48 fallecidos

El dengue no debería ser mortal , sostuvieron los especialistas consultados. Sin embargo, según las últimas cifras del CDC hasta la semana 16 del 2023 hay 48 fallecidos. De estos, siete han sido niños entre 0 a 11 años, cinco jóvenes entre 18 y 19 años, 18 adultos entre 30 a 59 y 18 adultos de 60 a más.

Ante esto, el doctor Munayco explicó que se está evaluando el por qué de los fallecimientos aunque podrían haber tres factores. Lo primero es que el paciente, ante los síntomas (dolor intenso, fiebre o sangrado), no acude a un centro de salud. Es indispensable que vayan, sobre todo si son grupos de riesgo. Lo segundo es que el personal de salud no reconoce a la población de riesgo o da un mal diagnóstico porque no está capacitado. Y, por último, la falta de seguimiento a los pacientes graves.

Gravedad… Durante este año, los casos registrados son 90,8% sin signos de alarma, 9% con signos de alarma y 0,3% dengue grave, según el CDC.

Caso de negligencia en Trujillo, La Libertad

En los últimos días, se hizo conocido el caso de una menor de tan solo nueve años que falleció a causa del dengue el 25 de abril. Sus padres denunciaron negligencia de los médicos tratantes pues la niña fue llevada al establecimiento de salud Wichanzao, en el distrito de La Esperanza, en diversas oportunidades con fiebre alta y náuseas y, tras ser tratada, se le envió a su casa “solo con paracetamol”.

La niña regresó al centro médico con un cuadro más grave y fue derivada al Hospital Regional Docente de Trujillo donde murió. Autoridades del gobierno regional han asegurado que este caso se encuentra en investigación para conocer los detalles y definir si hubo negligencia.

En conversación con este Diario, el doctor Aníbal Morillo, gerente regional de salud La Libertad, indicó que “no hubo la aplicación de protocolos” ante el cuestionamiento de una presunta negligencia médica . Aseguró que fueron dos médicos los que manejaron a la menor. Indicó que pueden haber consecuencias administrativas y penales sobre dichos médicos.