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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ya han pasado seis días desde que los montañistas Freddy Mendoza, Alejandro Ugarte y Artidoro Salas se extraviaron en “La Garganta”, el sector ubicado entre el Campo 1 y el Campo 2 del nevado Huascarán, a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar, en Áncash. El último contacto con el grupo se produjo la mañana del martes, cuando uno de los montañistas logró comunicarse por celular para alertar que se encontraban perdidos. Desde entonces, las autoridades continúan con las labores de búsqueda sin lograr ubicarlos.

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