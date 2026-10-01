Fiscalía logró la detención preliminar de investigado por presunta captación y transporte de peruanos a Rusia. Foto: Ministerio Público
Fiscalía logró la detención preliminar de investigado por presunta captación y transporte de peruanos a Rusia. Foto: Ministerio Público
Por Redacción EC

Pocho Pinto fue detenido preliminarmente por la captación de peruanos hacia Rusia con falsas promesas laborales. El hombre de 54 años es investigado por la presunta comisión del delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral, en agravio del fallecido Julio Salazar y otros tres ciudadanos peruanos.

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