Pocho Pinto fue detenido preliminarmente por la captación de peruanos hacia Rusia con falsas promesas laborales. El hombre de 54 años es investigado por la presunta comisión del delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral, en agravio del fallecido Julio Salazar y otros tres ciudadanos peruanos.

La medida fue ejecutada en coordinación con la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRITPTIM) de la Policía Nacional del Perú y comprende también el allanamiento de dos inmuebles ubicados en el distrito de Comas, donde se incautaron diversos elementos que serán incorporados a las investigaciones.

Fiscalía logró la detención preliminar de investigado por presunta captación y transporte de peruanos a Rusia. Foto: Ministerio Público

Ofertas de trabajo en Rusia

Según la hipótesis fiscal, Pinto habría captado, coordinado y facilitado el traslado de Julio Salazar y otras tres personas hacia Rusia en marzo de 2026, bajo la promesa de que trabajarían como personal de seguridad y resguardo en una base militar.

La Fiscalía sostiene que el investigado habría ofrecido una remuneración aproximada de US$2.300 mensuales, un bono de US$20.000 al culminar un año de servicio y la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa.

Asimismo, como parte de la presunta captación, habría asegurado a los ciudadanos que no serían enviados a una zona de guerra ni a la primera línea de combate. La ruta prevista para el viaje era Lima-París-Estambul-Moscú-Ufa.

Sin embargo, de acuerdo con las pesquisas, Salazar fue trasladado posteriormente a instalaciones militares, donde recibió entrenamiento y habría sido obligado a firmar un contrato redactado en ruso que no comprendía. La Fiscalía sostiene que finalmente fue llevado a la primera línea del frente de combate, donde falleció en abril de 2026, en el contexto del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Allanamientos en Comas

Durante el operativo realizado en los dos inmuebles vinculados al investigado, las autoridades incautaron teléfonos celulares, dispositivos USB, un arma de fuego, tarjetas de crédito y dinero en efectivo en soles y dólares, además de otras especies consideradas de interés para el esclarecimiento de los hechos.

La intervención estuvo a cargo de fiscales adjuntos provinciales especializados y contó con el apoyo de la DIRITPTIM. También participó la organización no gubernamental Aerial Recovery, según informó el Ministerio Público.

La detención preliminar permitirá desarrollar diligencias urgentes destinadas a establecer las circunstancias en las que se produjo la presunta captación y traslado de los ciudadanos peruanos, así como determinar la eventual responsabilidad penal del investigado.

Fiscalía logró la detención preliminar de investigado por presunta captación y transporte de peruanos a Rusia. Foto: Ministerio Público

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos peruanos para viajar a Rusia.