Detienen a tres hombres acusados de violación en tres regiones del país

El Poder Judicial en Áncash dictó nueve meses de prisión preventiva contra José Luis Cárdenas Sánchez, de 44 años, acusado de violar y amenazar con un arma de fuego a una niña de 8 años en la ciudad de Chimbote.

Él es investigado por violar a la menor el último sábado en su casa, situada en el pueblo joven San Pedro. El sujeto habría amenazado a la niña con matarla si contaba a sus familiares del abuso sufrido.

Según las investigaciones, la niña reveló en la cámara Gesell que su vecino abusó de ella cuando acudió a su casa para jugar con su hija.

Este sujeto también habría realizado actos contra el pudor en agravio de la pequeña en otras ocasiones.Cárdenas fue detenido la madrugada del domingo luego de que la madre de la niña denunciará el abuso sexual en la comisaría San Pedro.

Tras una audiencia privada, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa admitió el pedido del representante del Ministerio Publico por el presunto delito de violación sexual de menor de edad.

La jueza Susana Quispe Trujillo ordenó que el sujeto sea internado en el penal de Chimbote, hasta que se le procese.

-Capturan a acusado de violación en Huancayo-



Agentes policiales de la División de Investigación Criminal de Huancayo detuvieron a Miguel Ángel Mendoza De La Cruz, de 22 años de edad, acusado de secuestrar, ultrajar sexualmente y agredir físicamente a su ex enamorada.

La mujer, de 20 años de edad, relató que fue interceptada la mañana del lunes por su ex pareja y conducida a la fuerza a la vivienda del acusado, ubicada en el distrito de Chilca, en Huancayo.

La agraviada contó que el sujeto abusó sexualmente de ella en reiteradas ocasiones, le golpeó y amenazó. Tras permanecer varias horas sin poder huir, ella envió el siguiente mensaje de texto a un familiar, quien comunicó a los agentes lo que estaba ocurriendo: “Ayúdenme estoy en la casa de Miguel. Tráigame ropa, estoy mal y vengan con un policía, no le digas nada a papa, él está borracho y no va abrir la puerta. No me escriban ni me llamen, porque si se da cuenta que les he avisado me va a matar”, se lee.

Tras la denuncia, el Comandante PNP Víctor Gonzales Quispe, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) organizó un operativo policial dando con la ubicación de la vivienda y la posterior captura del acusado.

Según fuentes policiales, Miguel Ángel Mendoza habría narrado cómo captó a su ex pareja y aceptó los cargos imputados. La Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Huancayo vienen realizando las diligencias del caso.

-Detienen a acusado violación en Huancavelica-



Abdón Cuba Quispe, anciano de 67 años de edad, fue capturado por agentes de la comisaría Rural Ticrapo de la región Huancavelica por estar sindicado por el delito de violación sexual en contra de dos menores de edad. Él fue requerido por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Castrovirreyna.

Él fue apresado cuando realizaba sus labores en una chacra del anexo de Carnerococha del distrito de Mollepampa. El acusado a un inicio intentó poner resistencia negando lo ocurrido, pero luego reconoció su culpa.

La autoridad judicial refirió que Cuba Quispe se hallaba con orden de captura luego de que fuera encontrado responsable de la violación sexual a dos menores de 11 y 13 años de edad, por lo que se ordenó su ubicación, captura y posterior conducción e internamiento en el establecimiento penitenciario San Fermín de Huancavelica.

-Menor denunció violación-



En Áncash, una menor de 12 años que desapareció en Huaraz hace unos días, en extrañas circunstancias, habría sido ultrajada por un adolescente de 17 años.

El último sábado, la madre de la víctima denunció la desaparición de la menor ante la Policía Regional de Áncash. La niña salió de su casa a las 3:30 p.m. para dirigirse a una cabina de internet en el centro de Huaraz.

Al día siguiente, la pequeña fue encontrada en el sector Cochac, a las 8:00 p.m., por un conductor de un comité de autos, quien la reconoció y la llevó a su vivienda.

Sin embargo, las cámaras de video vigilancia de Serenazgo de Huaraz habían captado a la escolar cuando caminaba desorientada por el jirón San Cristóbal el sábado a las 10:45 p.m.

La menor contó que un adolescente de 17 años la indujo a tomar cerveza y luego la llevó a un hospedaje, ubicado en la ciudad de Carhuaz, pero no explicó cómo llegó a Carhuaz.

La madre ha pedido que se intervenga al presunto violador, que ya fue identificado. “Este caso no se puede quedar así, mi hijita tiene 12 años. Que se haga justicia, que me ayuden por favor, esto les puede pasar a otras niñas. Mi hija tiene miedo, ya no quiere ir al colegio”, expresó la señora vía telefónica a El Comercio.

Lo que ha llamado la atención de esta madre es que el reconocimiento médico legal, practicado por el Ministerio Público, señala que su hija no tiene lesiones o signos de haber sido agredida sexualmente. “Mi hija dice que el chico la violó, pero el diagnóstico señala otra cosa. Lamentablemente todo depende del reconocimiento médico”, declaró.

*Con información de Laura Urbina y Junior Meza.

