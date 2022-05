Un equipo de médicos y especialistas del Hospital III de Essalud Chimbote extirpó un enorme tumor de aproximadamente 7 kilos a una madre de 51 años que padecía de diversos dolores debido a esta malformación alojada en el ovario. Con el proceso quirúrgico completado, la mamá de tres hijos podrá regresar a casa y celebrar su día junto a sus seres queridos.

El ginecólogo Juan Vigo Mendoza, jefe del Departamento Materno Infantil del Hospital III, informó que la operación duró dos horas y 30 minutos para extraer de forma exitosa una tumoración anexial gigante izquierda con dimensiones de 40 centímetros por 35 centímetros.

“La paciente acudió al consultorio por presentar extremo dolor. Inmediatamente se le practicó una ecografía y el resultado fue inesperado. Era una tumoración del ovario izquierdo muy grande y por ello la operación fue muy cuidadosa ya que no se debía reventar el quiste. Finalmente se pudo extirpar el tumor de manera exitosa”, comentó el especialista.

Agradecida con el personal médico

La paciente María Del Pilar Casas Risco agradeció a los médicos y profesionales de Essalud que estuvieron a cargo de su intervención quirúrgica y de sus posteriores cuidados. Recuperada de sus dolencias, la madre de familia celebrará el Día de la Madre junto a todos sus seres queridos.

“Doy gracias al doctor ginecólogo y al director que han hecho posible que se me pueda operar de este tumor que ya estaba muy grande. He sentido molestias desde hace siete meses, pero ahora me siento más tranquila”, señaló.

Prevención

El especialista Vigo Mendoza señaló que para minimizar el dolor de la paciente durante su recuperación, se le dispuso una bomba de infusión continua a través de un catéter epidural. Hoy la paciente se encuentra en casa y lleva un tratamiento ambulatorio.

Para prevenir estos casos, el doctor informó que los tumores de ovario en las mujeres se tienen que detectar a través de una ecografía. En ese sentido, indicó que es importante realizarse una por cada año y de rutina porque a veces estos tumores son encontrados de manera casual.