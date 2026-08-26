El aumento de la esperanza y las posibilidades de mantenerse activo durante más años no necesariamente ha ido acompañado de un cambio en la forma en que la sociedad percibe la edad. Foto: Andina
El aumento de la esperanza y las posibilidades de mantenerse activo durante más años no necesariamente ha ido acompañado de un cambio en la forma en que la sociedad percibe la edad. Foto: Andina
Por Redacción EC

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.