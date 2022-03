Fernanda, de 16 años, y Blethia, de 12 años, fueron designadas alcaldesas por un día como parte de los actos de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, en el distrito cusqueño de Machupicchu, en la región Cusco.

De esta manera la municipalidad distrital brindó un reconocimiento a las mujeres de su comunidad, de la región y del país en una actividad que estuvo encabezada por el alcalde Darwin Baca León y sus regidores, y que contó con el apoyo de la ONG Plan International y otras instituciones.

MÁS INFORMACIÓN | Pedro Castillo lideró ceremonia por el Día Internacional de la Mujer en Palacio de Gobierno | VIDEO

El evento se denominó “Mujeres al Poder - Machupicchu 2022″, bajo el lema “Cuando las mujeres tienen las mismas oportunidades ellas pueden trasformar sus vidas y el mundo”.

Desde el mismo complejo arqueológico Fernanda y Blethia invocaron a que todas las mujeres del distrito y el mundo puedan liderar, decidir y prosperar. En esta intervención, el alcalde del distrito les cedió su cargo por un día, con lo que ambas se convirtieron en alcaldesas del distrito histórico de manera simbólica.

“El cambio climático, la pandemia y ahora el riesgo de una guerra mundial nos llaman a tomar conciencia de nuestro rol en cada lugar y espacio que habitamos para alcanzar un planeta justo, solidario, sin discriminaciones y que dure a las nuevas generaciones”, enfatizó Fernanda.

MIRA AQUÍ | Cusco confía en reactivar el turismo con ampliación de aforos en restaurantes y locales

A su turno, Blethia expresó que “sin igualdad de género no habrá futuro sostenible, si no erradicamos las discriminaciones que vivimos las mujeres, otro mundo no será posible”.

Desde la ciudadela inca Fernanda y Blethia invocaron a que todas las mujeres del distrito y el mundo puedan liderar, decidir y prosperar. (Foto: ONG Plan Internacional)

Durante su intervención el burgomaestre también se dirigió a las asistentes. “Mujeres del ayer, hoy y el mañana; admiramos y reconocemos las incansables luchas por sacar adelante a sus hijos, por luchar por mejores condiciones de vida de las mujeres y por ende de la humanidad. Mujeres de Machupicchu es impagable su esfuerzo y solo con nuestro compromiso y apoyo te sacaremos una sonrisa en esta lucha por construir un mundo más justo y digno”, expresó.

Posteriormente, los asistentes se concentraron en la plaza Manco Cápac, donde se realizó una ceremonia de reconocimiento a todas las mujeres asistentes. También se compartió un almuerzo de confraternidad y se apreciaron danzas e interpretaciones de grupos musicales.

El dato

La ONG Plan International lanzó la campaña “Libres de Cargas”, a fin de visibilizar todas las disparidades que sufren las niñas y adolescentes al crecer, como la falta de acceso a la educación, la violencia sexual, el acoso, la dependencia económica, cargas en el hogar, entre otras, que limitan su desarrollo.

“Libres de Cargas” busca sumar a empresas, organizaciones y público en general que busquen frenar la violencia hacia las mujeres. Para conocer la campaña se puede ingresar a https://www.planinternational.org.pe/libresdecargas.

En Machu Picchu la organización, en coordinación con el municipio, llevó a acabo dos jornadas de trabajo con 21 adolescentes y 11 autoridades, quienes fueron capacitadas para fortalecer su liderazgo en favor de los derechos de la niñez e igualdad de las niñas.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que siente o piensa una paciente de cáncer de mamá? En este video, te presentamos cuatro historias de lucha y perseverancia, y que gracias al apoyo de familiares y personas desinteresadas, han podido transitar por este camino poco conocido.