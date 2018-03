Día de la Mujer: 4 de cada 10 candidatas son víctimas de acoso político

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, expresó su preocupación por los problemas que enfrentan las mujeres en nuestro país, entre ellos la dificultad para acceder a servicios básicos de salud, puestos de trabajo y justicia, así como para participar en política.

Resaltó que la participación de la mujer en política sigue siendo menor frente a la de sus pares masculinos. Según cifras del Jurado Nacional de Elecciones correspondientes al 2017, solo una mujer ha sido electa como gobernadora regional y solo el 3% de municipalidades provinciales tienen a una mujer como alcaldesa. Asimismo, 4 de cada 10 candidatas son víctimas de acoso político y, si lograron ser elegidas, 2 de cada 5 lo sufren.

En el ámbito laboral, pese a que el 57% del total de egresados de las universidades son mujeres, su remuneración está por debajo del promedio nacional. Además, el 57% de mujeres que trabajan se encuentran en situación de subempleo, precisó Gutiérrez Camacho.

Agregó que el 59% de las mujeres que no se encuentran contabilizadas dentro de la población económicamente activa, se dedican al trabajo del hogar no remunerado. Vale precisar que las mujeres aportan el 72% del total de horas de trabajo doméstico no remunerado, y en el año 2010, el valor de este trabajo en el Perú representaría el 20,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

El Defensor del Pueblo indicó que para su institución resulta muy preocupante la información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que detalla que el número de casos de violencia familiar atendidos a nivel nacional el año 2017 aumento en 33% en comparación del al año anterior.

Por último, resaltó el rol de los medios de comunicación para lograr superar esta situación que afronta el país. Refirió que el Día de la Mujer es una oportunidad para que a las autoridades tomen nota de los casos que más afectan el desarrollo personal y profesional de las mujeres, sobre todo de aquellas que viven en el interior del país.



MÁS DE PERÚ