Día de la Mujer: el lugar que ellas se ganaron en la Antártida

-Maribel Guzmán (Pontificia Universidad Católica de Perú)



Nací en Lima en 1969. Estudié Química en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde actualmente trabajo como docente. Estoy investigando sobre contaminación de metales pesados en el estrecho de Bransfield, en la Antártida. Hemos recolectado muestras de agua a diferentes profundidades del mar y analizamos si hay metales pesados como el plomo, cromo, cadmio, etc. Durante el trabajo en el BAP Carrasco sufrí, lamentablemente, un accidente en el que me rompí el brazo izquierdo. Es la primera vez que me fracturo un hueso y fue en la Antártida. Eso no impidió que la investigación continuara.

Maribel Guzmán. (Foto: Óscar Paz)

-Milagros Aliaga (Marina de Guerra del Perú)



Soy del año 1988 y natural de Lima. Ingresé a la Escuela Naval en el 2007 y actualmente tengo el grado de teniente segundo, calificada en hidrografía y también soy ingeniera industrial de la Universidad de Piura. Una de mis funciones en el BAP Carrasco es cubrir el puesto de oficial de guardia, en el puente de comando. Es decir, me quedo a cargo de la navegación del buque en turnos de cuatro horas. Soy la única oficial mujer que desempeña estas labores en este buque. Es la tercera vez que vengo en una expedición a la Antártida. Este es un lugar muy bello.

Milagros Aliaga. (Foto: Óscar Paz)

-Luzmila Dávila (Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña)



Nací en Huaraz en 1982. Estudié ingeniería ambiental porque toda mi infancia ha estado relacionada estrechamente con la naturaleza. Después de mi primera campaña científica en la Antártida, en el 2015, sufrí un accidente en un glaciar en Cusco. Una roca me aplastó por más de una hora la pierna derecha. Desde el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montañas estamos investigando cómo el deshielo del glaciar Znosko está afectando la biodiversidad del mar y del lago de la ensenada Mackellar, donde está la estación Machu Picchu.

Luzmila Dávila. (Foto: Óscar Paz)

-Sandra Herrera (Ministerio de Relaciones Exteriores)



Nací en Lima en 1983. Soy ingeniera geógrafa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente laboro en la Dirección de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, dependencia encargada de organizar y ejecutar las campañas científicas del Perú en la Antártida. La primera vez que estuve en este continente fue en enero del 2017 y esta es la tercera vez que participo de estas expediciones en calidad de coordinadora científica. Es importante hacer investigaciones porque todo lo que sucede aquí influye en nuestro continente.

Sandra Herrera. (Foto: Óscar Paz)

