Día Mundial del Cáncer: la dramática urgencia en regiones por diagnósticos y tratamiento oportuno

En el Perú, el cáncer avanza más rápido que el sistema de salud, particularmente fuera de Lima. Según cifras de Globocan 2022, en el país se registraron 72.827 nuevos casos de cáncer y 35.934 muertes a causa de esta enfermedad. En las regiones, el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno sigue siendo limitado, lo que agrava el pronóstico de miles de pacientes. Una muestra es que a nivel nacional solo existen 126 mamógrafos para más de 4,7 millones de mujeres entre los 40 y 69 años, según la plataforma Salud 36.

Ayacucho está entre las más afectadas: en la última década, la mortalidad por cáncer de mama ha registrado tasas de crecimiento de hasta 30%, reflejando serias limitaciones en el diagnóstico temprano y la atención oportuna.

En este contexto, y en el marco del Día Mundial del Cáncer, la congresista de la República Lady Camones, junto a Zarella Quiñonez, directora y fundadora de la asociación civil Esperanza del Centro, realizaron una visita de supervisión al Hospital Regional de Ayacucho para conocer de primera mano la dramática situación de la atención oncológica en la región. Durante el recorrido se identificaron brechas en infraestructura, equipamiento y escaso recurso humano.

“En el Perú, muchas mujeres con cáncer pierden la vida no por la enfermedad, sino por la demora del Estado, una brecha que se profundiza en regiones como Ayacucho. Aunque se aprecia el compromiso de los profesionales, el acceso al diagnóstico oportuno sigue limitado por un único mamógrafo obsoleto, infraestructura oncológica insuficiente y falta de especialistas, lo que obliga a muchas pacientes a viajar a Lima o a abandonar su atención. El cáncer no debe ser una sentencia según el lugar donde una mujer vive; esta es una responsabilidad pública que debe atenderse con urgencia”, señaló la congresista Lady Camones.

Desde el Hospital Regional de Ayacucho, la Dra. Karim Motta, jefa del servicio de oncología, destacó el esfuerzo del personal de salud frente a un escenario de alta demanda y recursos limitados. “Contamos con capacidades humanas comprometidas, pero con grandes restricciones en equipamiento, especialistas e infraestructura. Fortalecer el diagnóstico es clave para cambiar el pronóstico de nuestros pacientes y evitar derivaciones constantes a Lima”, afirmó.

Por su parte, Zarella Quiñonez subrayó el impacto directo de estas brechas en la vida de los pacientes. “La falta de servicios especializados en regiones obliga a las personas a desplazarse largas distancias, asumir costos elevados y enfrentar un enorme desgaste emocional para ellas y sus familias. La descentralización de la atención oncológica no es solo una meta sanitaria, es una urgencia humana. La lucha contra el cáncer no puede ser centralista y las regiones no pueden seguir esperando”, sostuvo.

La visita incluyó un recorrido por las áreas vinculadas a la atención oncológica, un encuentro con pacientes y un espacio de atención a medios de prensa locales, con el fin de visibilizar esta problemática y poner en agenda la necesidad de fortalecer el sistema oncológico regional.

“Como resultado de esta visita concluimos que es de imperiosa necesidad articular acciones desde el Congreso a fin de lograr que el Ejecutivo asigne el presupuesto suficiente para la implementación de equipos de mamografía y la contratación de los especialistas de la salud oncológica que permitan atender en forma oportuna y sobre todo preventiva a las mujeres de la región Ayacucho y de esta manera ir disminuyendo la mortalidad por cáncer de mamá y otros tipos”, concluyó la congresista Camones.