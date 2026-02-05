Escuchar
En el Perú, el cáncer avanza más rápido que el sistema de salud, particularmente fuera de Lima. Según cifras de Globocan 2022, en el país se registraron 72.827 nuevos casos de cáncer y 35.934 muertes a causa de esta enfermedad. En las regiones, el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno sigue siendo limitado, lo que agrava el pronóstico de miles de pacientes. Una muestra es que a nivel nacional solo existen 126 mamógrafos para más de 4,7 millones de mujeres entre los 40 y 69 años, según la plataforma Salud 36.

Día Mundial del Cáncer: la dramática urgencia en regiones por diagnósticos y tratamiento oportuno

