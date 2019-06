Día del Padre: conoce a Gener, el joven shipibo defensor del medio ambiente

Gener Maldonado Sinuiri llenaba preparaba su mochila con la que al día siguiente se presentaría en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) de Surquillo para iniciar sus estudios de Tecnologías Ambientales, cuando de pronto, su novia Lizbeth le confirmó que estaba embarazada.

► Venezolanos en Perú: ellos son los ciudadanos que no necesitarán visa para ingresar al país



Gener acababa de ganar el concurso Beca 18, en la modalidad de FF.AA., y esperaba con ansias comenzar su formación profesional para más adelante trabajar y formar un hogar con Lizbeth, sin embargo, aquel 16 de julio del 2016, se vio en la disyuntiva de seguir con sus planes académicos o postergarlos para empezar a trabajar y conseguir dinero para la llegada de su bebe.

(Foto: Pronabec)

“Hasta ese momento, mi misión en la vida había sido poder estudiar. No me asustó la responsabilidad de tener un hogar, todo lo contrario, pero sí consideré que tal vez lo mejor sería trabajar para darle a nuestro hijo las comodidades necesarias. El gran apoyo que encontré en mi pareja y en mi familia me llevó a decidir que asumiría ambos retos por igual: estudiar y convertirme en papá", recuerda Gener, hoy de 25 años.

Este joven está próximo a graduarse como el primer técnico ambiental de una familia shipibo-konibo, procedente de la Comunidad Nativa Vista Alegre de Pachitea, en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo (Ucayali).

(Foto: Pronabec)

Pero el reto de ser padre no ha sido fácil. Gener ha tenido que saber combinar las responsabilidades de la casa con las de la paternidad y los estudios. Hasta ahora todo le ha ido bien: es uno de los primeros de su clase. El joven becario ha sabido poner "harto punche" a la vida, como así lo indica. Punche como el que le pone a cada partido que juega como delantero del equipo Juventud Libre, en la primera división de fútbol de Santa Eulalia, o en los que disputa durante el torneo conocido como el Mundialito Shipibo, en su natal Ucayali.

“Al ser el último ciclo de estudios y estar haciendo mis prácticas en una empresa embotelladora, no tengo mucho tiempo libre. Pero, cada vez que se puede salimos a pasear los tres y nos divertimos, aunque sea por pocas horas”, precisa Gener, quien trabaja en la construcción de una miniplanta de tratamiento de aguas residuales como proyecto final de curso.

Gener aspira a seguir especializándose hasta consolidarse como un protector de los recursos naturales. Su punto de partida será el uso eficiente de los tratamientos de aguas.

(Foto: Pronabec)

“Estoy convencido de que los profesionales tenemos la obligación de poner nuestros conocimientos al servicio del país, de nuestros recursos y de las futuras generaciones. Por eso me gustaría especializarme en el tema ambiental y ser, por ejemplo, el nexo de apoyo entre mi comunidad y las empresas que trabajan en la amazonía”, explica.

Hoy, Día del Padre, Gener, Lizbeth y el hijo de ambos saldrán a pasear y divertirse. Al contemplar la sonrisa de su hijo, el joven becario se convencerá más que tomó la decisión correcta aquel 16 de julio del 2016. Precisamente serán las sonrisas de su pequeño y de su esposa las que verá en primera fila, cuando en los próximos meses reciba su título técnico profesional.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe