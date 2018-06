Cinco historias de pescadores artesanales que debes leer hoy en el Día del Pescador| FOTOS

Cada 29 de junio se celebra el Día del Pescador en todo el Perú. El mar peruano, por ser uno de los más diversos del mundo, les brinda a nuestros pescadores una gran variedad de recursos para poder ser extraídos bajo una responsabilidad que se ha ido afianzado a través del tiempo.

El mar peruano, a través de sus épocas de escasez y abundancia, le ha dado una personalidad y carácter particular a nuestros pescadores.

Precisamente, el libro "Pescador cocinero: historias de mar, ríos y lagos" del programa A comer pescado del Ministerio de la Producción, recoge las historias de 55 pescadores a través de un recorrido de más de 5 mil kilómetros. En sus páginas se muestra el trabajo arduo que realizan estos hombres y mujeres de mar para sacar adelante a sus familias y vencer los obstáculos que la vida les puso.

A continuación, presentamos cinco historias que recoge este libro:

-Lambayeque - Caleta Santa Rosa



Benito Palermo Gala Panta (42) es un pescador de cuarta generación de la caleta Santa Rosa, cuya vida siempre ha estado ligada al mar pues sus padres y familiares eran procesadores. Benito recuerda que en las fiestas familiares sus abuelas preparaban unos inolvidables banquetes mochicas que eran admirados por todo el pueblo. Muchos de estos platos han quedado guardados en su memoria, por lo que en sus momentos de soledad no duda en prepararlos para deleite de sus amigos de altamar.

Si bien los recuerdos son los mejores refugios para el dolor, Palermo hace poco tuvo un accidente en altamar y quedó lisiado de las piernas por lo que desde entonces tiene dificultad para caminar. Sin embargo, Palermo continúa como pescador y comerciante mayorista de pescado. Él siente que la vida está en el mar y que que el mejor lugar es la cocina, por lo que sueña con algún día tener un restaurante y

poder preparar los mejores manjares al estilo de sus abuelas.

-Arequipa - Punta de Bombón

Delia Atiquipa Caritas (53) era en sus años juveniles una pescadora de machas, pero desde hace tres décadas es la cocinera predilecta de Punta de Bombón. Ha educado el paladar de tres generaciones de escolares, gracias a sus legendarios sánguches de raya, tortillas de erizo y lapas arrebozadas. Todas las mañanas llega al patio del colegio

con sus canastas llenas de comida para la alegría de los niños.

Doña Delia está casada con Don Hernán Chira, un pescador artesanal de machas, y con él tiene 5 hijos mayores que también son pescadores. Además, tiene otras tres hijas que se han casado también con pescadores, lo que hace de ellos familia extensa familia dedicada al mar.

-Arequipa - Quilca



Inés María Quispe Guerreros (42) es una madre pescadora y cocinera. Ha crecido entre el mar y el bullicio de muchas caletas y puertos. Sus padres, también pescadores, viajaban como errantes de caleta en caleta buscando maneras de sobrevivir. Desde niña aprendió a pintear (pescar con cordel) junto a sus hermanos y también a echar red y zambullirse en las bravas playas de Quilca, Mollendo, Acari y Ocoña.

A los 17 decidió trabajar en una embarcación. Tuvo que soportar el asedio y burlas de sus compañeros, pero debido a su laboriosidad y personalidad logró imponerse y ganarse el respeto de todos. En altamar, mientras sus compañeros esperaban llenar las redes, Inés cocinaba para sus exigentes paladares.

Sin embargo, cuando se casó tuvo que dejar la pesca para convertirse en ama de casa y así inicio un negocio de venta de comida en la puerta de su casa, donde ofrece platos tradicionales como tortilla de raya, chicharrón de choro, salsa de raya y ceviche de caballa y cuando puede, prepara un suculento chupe de camarones. "El mar es mi confidente, cada vez que tengo pena me voy a la orilla y me pongo a conversar", dice Inés.

-Iquitos - Laguna Ayzana



Milton Silvano Mozonbite (48) es un pescador y cazador de monte, que se caracteriza por ser ágil, delgado, sereno, de poco hablar y de mucha sabiduría cuando explica las bondades del bosque y el río. Desde muy niño le gustaba la libertad y misterios de la selva por lo que su padre, que también era pescador y cazador, lo llevaba a grandes travesías.

Desde entonces, Milton ha recorrido muchos lugares. "Me gusta la libertad y tranquilidad del monte. Quiero vivir tranquilo pescando y cazando, no quiero la bulla de la ciudad y el ruido de las motos. Todo lo que pescamos o cazamos es para la familia", asegura.

Pero lo que más le preocupa a Milton es el agotamiento de los recursos del bosque y los ríos, la contaminación y también la pesca indiscriminada. No sé que responder a mis hijos cuando me pregunten qué vamos a hacer cuando se acaben los tucunares y paiches de los ríos? Hasta ahora no tengo la respuesta", lamenta.

-Puno - Chucuito



Hayde Vilca Saraza (35) es una madre pescadora aymara de Puno, que ha elegido la pesca como sustento de la vida diaria y sueña en convertir a los pescadores del lago Titicaca en lagocultores. El oficio de la pesca lo heredó de su padre quien le enseñó todas las técnicas, secretos, y sobre todo, los pagos rituales que los pescadores deben hacer al lago.

Si no pagas al lago no cosechas pescados. Te castiga. Por eso que siempre le llevamos su coquita, traguito y también tenemos que hablarle bonito", cuenta Hayde.

Ella sueña con tener su parcela en el lago de carachis y mauris y preparar deliciosos platos. "Creo que los pescados nativos del lago Titicaca tienen alto valor nutricional para los niños, es por eso que nosotros no tenemos desnutrición y podemos resistir las bajas temperaturas, solo con la buena alimentación", detalla.

