El Poder Judicial de Piura dictó nueve meses de prisión preventiva contra Emilio Jeanpier Talledo Morán, de 24 años, acusado del delito de lesiones graves seguidas de muerte, en agravio de un menor de 17 años a quien pretendía robarle.

Según la investigación fiscal, el menor se encontraba en el frontis de la vivienda de su enamorada, en el asentamiento humano Los Laureles, vía a La Legua, cuando el imputado llegó en una moto lineal junto a otro sujeto, aún no identificado, y disparó contra la víctima.

La fiscal Doris Cabrera presentó entre los principales elementos de convicción que vinculan al imputado con el hecho delictivo, el acta de identificación fotográfica en álbum de personas incriminadas pertenecientes a la Policía de Piura, así como el acta de reconocimiento físico, que señala que el padre de la joven enamorada reconoció al denunciado como la persona que participó del hecho delictivo.

Otros de los elementos presentados fueron el acta del levantamiento de cadáver, el certificado de necropsia, así como las declaraciones de los testigos; entre otros. Emilio Jeanpier Talledo Morán será trasladado al penal de Piura, ex Río Seco, donde afrontará el proceso que se le sigue por el delito de lesiones graves seguidas de muerte. Él podría recibir una pena no menor de quince ni mayor de veinte años.

Zulma Morán Girón, madre del investigado, dijo que cuando su hijo fue detenido en su casa, en el sector Los Polvorines, ella estaba con él. “Mi hijo nunca ha estado detenido, no tiene antecedentes, no le encontraron arma, solo una escoba. Yo he estado con él cuando lo han capturado en mi casa. Pido a las autoridades que investiguen a fondo”, comentó.

