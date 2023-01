Un video difundido en diversos medios de comunicación muestra el supuesto robo de una camioneta a una familia, una madre y sus hijos, por parte de una turba de manifestantes en Juliaca (Puno).

El video difundido por Canal N, muestra a una familia saliendo de Juliaca con dirección a Arequipa. A través de un celular graban el tránsito lento en la vía de salida de la ciudad y la movilización de manifestantes.

Roban camioneta a mujer en Puno

De pronto, se escuchan gritos y la exigencia de la salida del vehículo por parte de los manifestantes. Hay empujones y llantos por parte de las agraviadas. Segundos después se le escucha decir: “Por qué son así, no somos de aquí. No sean malos, abusivos. Son delincuentes, no son huelguista”.

Mientras la grabación continúa, se ve que la camioneta se va con los sujetos a bordo. De momento no se conocen las identidades de las agraviadas.