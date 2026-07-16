Por Abby Ardiles

La madrugada del martes, dos buses interprovinciales de la empresa El Dorado fueron atacados a balazos en el distrito de Puente Piedra. Las unidades, que se dirigían hacia el norte del país con más de un centenar de pasajeros a bordo, fueron interceptadas casi de manera simultánea. El atentado dejó a uno de los conductores gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza y obligó a la empresa a suspender temporalmente sus operaciones.

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