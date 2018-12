Edwin Oviedo Picchotito: “Yo no me voy a esconder ni fugar”

En unos días, el Poder Judicial (PJ) decidirá si Edwin Oviedo deberá cumplir 24 meses de prisión preventiva. La fiscalía lo acusa de ser el autor mediato del homicidio de dos dirigentes sindicales de la empresa azucarera Tumán, además de encabezar la banda criminal Los Wachiturros de Tumán. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) reiteró a El Comercio que es inocente.



— ¿Cuál es su postura en relación al caso por el que se pide su prisión preventiva?

No existe una sola prueba por parte del fiscal para atribuirme este tipo de responsabilidad. Cuando ocurren estos hechos dentro de la empresa [los asesinatos de los dirigentes Manuel Rimarachín y Percy Farro], mi grupo era acreedor de la compañía [Tumán]. En ese momento existían tres señores que fueron nombrados administradores judiciales por el PJ. Con esa administración judicial suspendieron al directorio y la gerencia. Los administradores eran los responsables de la compañía.



— ¿Usted no tenía ningún tipo de relación con estos administradores?

Los conozco porque soy director de la empresa desde el 2004. En el sector [azucarero] nos conocemos todos. He conversado con ellos muchas veces, hemos intercambiado ideas, etc.



— Los administradores fueron nombrados por el PJ porque un acreedor presentó una demanda contra Tumán y una medida cautelar. ¿Dicho acreedor tiene algún vínculo con usted?

Quien plantea la medida cautelar no somos nosotros, es la empresa Transportes Carranza. Nosotros tuvimos una reunión con el señor Carranza y llegamos a un entendimiento de que nos cedía la acreencia como una compra de deuda.



— ¿Entonces quien pide la administración judicial es Transportes Carranza con la titularidad de la acreencia ya en sus manos?

Cuando compramos la acreencia, ellos ya estaban a punto de ingresar a la empresa y seguramente ellos también han propuesto un administrador judicial. Me imagino, porque eso es lo que se estila. Y también nosotros propusimos nombres ante el juez cuando compramos la acreencia. El juez normalmente lo que hace es tomar en cuenta las propuestas de los acreedores y esa es su prerrogativa. O también puede pedir opciones a colegios profesionales.



— Usted dijo hace un momento que, en los años en que ocurrieron los asesinatos, no tenía ninguna relación con la administración de Tumán.

No tenía una relación a nivel legal con la administración. No tenía ningún vínculo jerárquico dentro del manejo de la compañía.



— Pero los administradores judiciales fueron designados por una acreencia que era suya.

Es correcto, claro que sí.



— ¿Y la misión de los administradores no era cautelar el cobro de su acreencia?

A quien le rinden cuentas es al juez. Eso no significa que si el juez ve que estos administradores incumplen con su labor pueda subrogarlos y poner a quien crea conveniente.



— ¿Usted puede afirmar que estos administradores judiciales no han recibido órdenes suyas?

En absoluto. No hay forma. Es que la ley no lo permite.



— Pero vayamos más allá de la ley.

Sería bueno que no empecemos con supuestos o suposiciones como el fiscal [Carrasco]. Una administración judicial tiene que estar enmarcada en las normas.



— ¿Entonces de dónde viene la hipótesis del fiscal Carrasco? Él señala que usted tenía un control efectivo de la empresa.

No tiene una sola prueba contra mí. Si el fiscal Carrasco fuese un fiscal correcto, ¿por qué no ha hecho una denuncia ante el juez en tres años de investigación? Sin embargo, pide tres años más de investigación. Durante tres años nunca quiso decir por qué me estaba investigando, cuál es mi relación con los asesinatos que me imputan. Hay tres colaboradores eficaces y ninguno me relaciona a mí.



— Si usted no ha tenido relación con Tumán, ¿cuál era su actividad empresarial? ¿De dónde se generaban sus ingresos? ¿Se beneficiaba en algo de Tumán?

Fui director de la empresa Pomalca, de la cual también soy accionista desde el 2003, aproximadamente, y director desde el 2004 hasta la fecha. Mis ingresos se generaban allí.



— Si le dictaran prisión preventiva, ¿usted se entregaría a la justicia?

Soy inocente de los hechos que me imputan. Yo no me voy a esconder ni fugar. No estoy asustado ni preocupado por lo que se resuelva, porque soy inocente.



— El Congreso aprobó, en primera votación, dejar sin efecto la norma de fortalecimiento de la actividad futbolística. Si se aprueba en una segunda votación, el Perú quedará fuera de todos los torneos FIFA.

Esa ley busca que el fútbol tenga independencia de la parte política. Se da autonomía para que la FIFA pueda manejar el fútbol conforme a sus propios estatutos. También se establece que las elecciones deban ser en el ciclo olímpico. Muchos dicen que es para beneficiarme. Sin embargo, todas las federaciones deportivas han sido pasadas al ciclo olímpico. Yo quiero convocar a elecciones este año, pero la FIFA prohíbe hacerlo hasta la adecuación a los nuevos estatutos.



— ¿Cómo actuaría si el Perú, finalmente, queda fuera de las competencias?

Sería lamentable. Le pido a los congresistas que reflexionen al tomar esa decisión, ya que el fútbol después de 36 años logró darle una alegría al país. Ellos mismos promovieron la ley, y cambiarla a los pocos meses no nos deja bien hacia afuera. Ante la FIFA, el daño sería irreparable.



— Finalmente, todas estas investigaciones tienen un impacto en su cargo como presidente de la FPF. ¿No ha pensado renunciar?

Yo me considero totalmente inocente. Si todas las personas que son investigadas por la fiscalía deben dejar de trabajar, sería injusto. Una investigación no te hace culpable.