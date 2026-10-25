Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano, y Saneamiento en emergencia. (Foto: EC)
Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano, y Saneamiento en emergencia. (Foto: EC)
/ MIGUEL BELLIDO
Por Redacción EC

El Gobierno declaró en situación de emergencia los sectores de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano, y Saneamiento, con el objetivo de atender las condiciones críticas que afectan el acceso a soluciones habitacionales y a servicios básicos de agua potable y desagüe.

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