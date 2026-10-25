El Gobierno declaró en situación de emergencia los sectores de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano, y Saneamiento, con el objetivo de atender las condiciones críticas que afectan el acceso a soluciones habitacionales y a servicios básicos de agua potable y desagüe.

El anuncio fue realizado por el ministro Mauricio Arnillas González, quien indicó que la medida se formalizó mediante un decreto supremo y permitirá reorganizar el sector y adecuar el funcionamiento del ministerio a las necesidades que enfrenta el país.

“Tenemos 1.9 millones de falta de vivienda, tenemos 15 millones de peruanos que no tienen desagüe y nueve millones que no tienen servicio de agua potable. Por eso hemos declarado en emergencia el sector para hacer una reorganización profunda del mininsterio y presentar 15 proyectos de ley de emergencia”, manifestó.

#EnVivo | El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, explicó que la declaratoria de emergencia del sector permitirá una reorganización del ministerio y la presentación de 15 proyectos de ley para atender los problemas de agua potable y desagüe. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 25, 2026

“Nosotros presentamos 11 medidas para las facultades, lamentablemente no nos las han aprobado y entonces vamod a presentar estos 15 proyectos de ley que la Cámara de Diputados debe debatir uno por uno. Le pido a los diputados que hagan suyos estos proyectos de ley y los apruebe de manera veloz, porque el pueblo no puede esperar más”, señaló.

Según la norma, la declaratoria busca atender las dificultades que afectan el acceso de la población a soluciones integrales de vivienda y urbanismo, así como mejorar el acceso, la calidad, la continuidad, la confiabilidad y la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

Zonas de riesgo ante El Niño

En otro momento, Arnillas González exhortó a la población que vive en zonas vulnerables a tomar medidas preventivas ante la posible ocurrencia del fenómeno El Niño. El ministro coincidió con la recomendación del titular de Salud, Luis Dyer, de prepararse ante escenarios adversos.

“Aprovecho para decirle a la población que aún vive dentro de las torrenteras, que piensen en su vida; lo importante acá es salvar vidas humanas. Ellos mismos tienen que tomar la decisión de salir de las torrenteras cuanto antes. No van a esperar que empiece el fenómeno El Niño o que el agua esté encima para salir”, sostuvo.

El titular de Vivienda insistió en que las personas que habitan en torrenteras deben abandonar esas zonas antes de que comiencen las lluvias y se presenten situaciones que pongan en peligro sus vidas.