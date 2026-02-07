El famoso zorro Run Run tiene pareja y es padre de tres crías en Cajamarca

Run Run, el zorro andino que se convirtió en un símbolo del rescate de fauna silvestre en el Perú, ha formado una familia en la Granja Porcón, ubicada en la región Cajamarca. A casi cuatro años de su llegada a este centro turístico y de conservación, el conocido ejemplar tiene pareja y es padre de tres crías que nacieron hace aproximadamente dos meses.

El zorro vive junto a su compañera, conocida como la “Huanuqueña”, con quien se ha mantenido en el mismo recinto desde hace varios años. Durante las primeras semanas, resultó difícil registrar a los cachorros debido a que permanecían refugiados en la guarida acondicionada dentro del amplio espacio destinado a la pareja.

Serfor

Recién esta semana, el personal de la Granja Porcón logró captar imágenes de las crías, que se encuentran en buen estado de salud, al igual que sus padres.

El nacimiento de los zorritos sorprendió a los directivos del atractivo turístico, luego de observar que Run Run trasladaba a una de sus crías en la boca, de forma similar a un gato. Aunque hasta el momento se ha confirmado la presencia de tres cachorros, los cuidadores no descartan que puedan ser cuatro.

Pedro Chilón Quispe, administrador de Turismo de la Granja Porcón, explicó a la Agencia Andina que, poco tiempo después de la llegada de Run Run en marzo de 2022, se le asignó una compañera. En un inicio, ambos zorros no se toleraban y solían pelear; sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a relacionarse y adaptarse, hasta que en diciembre pasado se detectó la presencia de las crías.

Run Run y "Huanuqueña" tuvieron tres crías en la Granja Porcón. Foto: Andina

Run Run llegó a Cajamarca tras haber sido rescatado en noviembre de 2021 en Comas, donde era mantenido como mascota luego de haber sido adquirido a través del tráfico de fauna silvestre. Su traslado fue realizado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), institución que desde entonces ha monitoreado permanentemente su estado de salud y proceso de adaptación y que confirmó la paternidad de Run Run.

Actualmente, la familia de zorros se encuentra en un recinto de aproximadamente 140 metros cuadrados, que cuenta con un dormidero y zonas de sombra para protegerse del sol. El espacio está ubicado en un área con un clima similar al de su hábitat natural, lo que ha favorecido su adaptación. La “Huanuqueña”, al igual que Run Run, proviene del comercio ilegal de fauna silvestre.

El popular zorrillo Run Run ya se encuentra en su nueva casa. Tras ser recatado por Serfor, el animalito fue trasladado al parque de Las Leyendas donde estará en cuarenta. Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec

Ante el nacimiento de las crías, el personal reforzó el cerco del recinto para evitar que los cachorros salgan del área. “Hemos visto que Run Run llevaba a uno de los zorritos en la boca. Para nosotros fue algo novedoso, no habíamos visto eso antes. Es similar a cuando una gata transporta a su cría”, señaló Chilón Quispe.

“Por ahora están juntos; las crías son amantadas por su madre y se encuentran bien protegidas”, indicó, al señalar que en los próximos días, con la llegada de turistas por el tradicional carnaval, muchos visitantes buscarán conocer a la familia del conocido zorro andino.