Cuidadores de la Granja Porcón identificaron a tres crías de Run Run. Foto: Serfor/Andina
Por Redacción EC

Run Run, el zorro andino que se convirtió en un símbolo del rescate de fauna silvestre en el Perú, ha formado una familia en la Granja Porcón, ubicada en la región Cajamarca. A casi cuatro años de su llegada a este centro turístico y de conservación, el conocido ejemplar tiene pareja y es padre de tres crías que nacieron hace aproximadamente dos meses.

El famoso zorro Run Run tiene pareja y es padre de tres crías en Cajamarca
El famoso zorro Run Run tiene pareja y es padre de tres crías en Cajamarca

