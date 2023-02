Cada día el Hospital Goyeche de Arequipa atiende de 350 a 400 pacientes, en promedio. Personas de bajos recursos económicos con diferentes enfermedades llegan de distintas provincias de la región y de diferentes departamentos del Sur buscando una cita. El Goyeneche es el segundo hospital más importarte de la ciudad, pero es el más antiguo de la macro región sur.

El pasado miércoles el hospital se inundó por las fuertes lluvias registradas en la ciudad. Los ambientes del establecimiento se llenó de goteras, filtraciones y aguas que provenían de las calles. El aguacero de ese día hizo que varios desagües colapsaran en ingresaran aguas servidas a varios servicios médicos como Farmacia y Hospitalización. Las camas de los pacientes internados estaban sobre las aguas. Con ayuda del Ejército, serenazgo y bomberos retiraron el agua de los consultorios, pero el área quirúrgica con sus cinco salas de operaciones quedaron muy comprometidas.

“El hospital ya cumplió su ciclo. Cada año estamos parchando, pero todo el sistema ya está viejo y obsoleto. Se debe cambiar el drenaje completo, tuberías, electricidad. Se necesita un nuevo hospital. Creo que ahora es el momento de tomar una decisión firme y consolidar el nuevo hospital de alta complejidad, porque primero está la vida. La infraestructura ya no da para más”, señaló a El Comercio el director del hospital, Carlos Caracela Mamani.

Al borde del colapso

Cuando uno ingresa al establecimiento de salud parece estar recorriendo un hospital de terror. Su infraestructura dañada está por desplomarse, algunas paredes se sostienen soportes de madera y techos parchados, pero las personas acuden desde muy temprano en busca de atención en las 25 especialidades que oferta este nosocomio de Nivel III. En el Goyeneche hay alrededor de 200 hospitalizados entre Medicina (50), Ginecología y Obstetricia (70), Cirugía y otras especialidades. En Consultorios Externos se atienden a diario unas 150 citas.

El presidente del Cuerpo Médico del Hospital Goyeneche, Gonzalo Castañeda Conde, explicó que no cubren la demanda de la población. Decenas de pacientes no logran conseguir una cita en el día. Los médicos (250), enfermeras (400 aprox.) y técnicos (400 aprox.) no se bastecen. Pese a que su construcción se cae de a pocos, los trabajadores de salud se acomodan como pueden para brindar el servicio.

“Lo más importante es que ya se construya en nuevo hospital. Será muy monumental, pero si no se invierte en sus mantenimiento va ser una huaca más, se va derruir igualmente, de qué sirve eso. Nos preguntan cómo podemos seguir atendiendo en esas condiciones, pero qué hacemos, es lo único que tenemos. No existe otro hospital del Minsa, además del Honorio Delgado, que pueda suplir lo que nosotros hacemos. Si nosotros colapsamos, el Honorio no va a tener la suficiente capacidad para manejar todo”, advirtió Castañeda Conde.

El médico sostiene que, esta vez, no permitirán que las autoridades los “paseen”. Tampoco dejarán que les instalen más ambientes prefabricados como en las gestiones anteriores. Si no hay un compromiso real de las autoridades para construir el nuevo hospital saldrán a protestar y tomarán otras medidas. En abril de 2019 los médicos vendieron 3.000 polladas para comprar monitores multiparámetros y aspiradores de secreciones que tanto les faltaba.

Goyeneche monumento

El director del Órgano Desconcentrado de Cultura de Arequipa, Harold Loli Rosales, asegura que pese al estado de deterioro en el que se encuentra el establecimiento, si es posible ponerla en valor, pero debe elaborarse un proyecto integral que recupere la zona antigua y se integre a la nueva construcción. Su intervención debe responder a las normas que establece el Ministerio de Cultura.

“El Hospital Goyeneche fue declarado como Monumento Histórico, por sus valores arquitectónicos, en 1972. La tipología de este hospital es parecida al hospital Dos de Mayo de Lima. Si se destruye o se demuele, sería una afectación al patrimonio. Nosotros no vamos a afectar un patrimonio, al contrario, las normas están dadas para proteger, conservar y poner en valor un monumento”, indicó Harold Loli.

El Goyeneche fue construido entre 1905 y 1912. Fue hecha a base de sillar (piedra volcánica), fierro, madera y tejados de esa época. Su arquitectura horizontal de estilo gótico y techos encofrados, puede durar toda la vida si recibe un mantenimiento adecuado. En el Centro Histórico de Arequipa hay monumentos de esa misma época, incluso más antiguos, que están en buenas condiciones. Lamentablemente los terremotos de 1958 y 1960 golpearon fuertemente las estructuras del hospital. Con el terremoto de 2001, las instalaciones se dañaron gravemente y sumado aun inadecuado mantenimiento, la infraestructura se encuentra al borde del colapso.

“No es que el Ministerio de Cultura no permite que se hagan ningún tipo de intervenciones, por su puesto que sí. Hay una normativa para poner en valor un monumento y de igual forma para hacer remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones, está en el Reglamento Nacional de Edificaciones a la cual todo proyecto debe sujetarse. Nosotros damos el soporte técnico, asesoramos y emitimos opiniones, pero el responsable del mantenimiento es el administrador del hospital. El Gobierno Regional debería hacer los mantenimientos periódicos y proponer un proyecto integral para preservar el monumento”, señaló Loli Rosales.

Proyecto nuevo

A raíz de la inundación del hospital, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, inspeccionó el establecimiento y verificó que todo fue inundado y no hubo ningún espacio del hospital que no haya sido afectado. De inmediato convocó a los representantes del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Salud, de la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa para coordinar reuniones técnicas y plantear soluciones.

“El Goyeneche ya no da para más. Necesitamos intervenir el hospital para darle mantenimiento y construir el nuevo hospital Goyeneche, pero la construcción nos puede demandar tres años. Ya estamos a puertas de regularizar el terreno. Este proyecto lo ha priorizado el Minsa, ellos lo van a financiar. Para el mantenimiento, convocamos a los empresarios para entregarles fichas y poderlos comprometer para que nos apoyen”, declaró a los medios la autoridad regional.

Sobre el mantenimiento de la zona monumental del hospital, existe una Resolución Directoral del 6 marzo de 2017, donde la Dirección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura aprueba los sectores y grados de intervención del hospital Goyeneche. Se señala que todo el monumento es de máxima protección. Además, que las áreas libres y jardines también son considerados intangibles. Sin embargo, existen unas áreas donde se permite, incluso la demolición, siempre en cuando la nueva obra se integre adecuadamente al contexto urbano. Se requiere un aproximado de S/ 19 millones para intervenir y reparar el área monumental.

Para la nueva construcción, según el gobernador, el hospital Goyeneche tiene 26.000 m2 disponibles (fuera de la zona monumental) que colinda a un predio de 14.000 m2 perteneciente a la Beneficencia. Ambos terrenos sumarían 40.000 m2, los que se necesitan para la edificación del nuevo hospital. La vicegobernadora, Ana María Gutiérrez Valdivia, confirmó a este medio que todavía continúan las conversaciones con la Beneficencia para la transferencia del terreno. Una vez tengan la propiedad saneada el Minsa podrá desarrollar el proyecto.

Terreno limitado

Parte del terreno que el hospital Goyeneche necesita para edificar su nueva infraestructura pertenece a la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. El pasado 8 y 11 de febrero ya se realizó dos reuniones técnicas. El presidente de la Beneficencia, Eduardo García-Calderón Hartley, explicó a este medio que el área está siendo evaluado por el Minsa. Si reúne las características técnicas y le da luz verde, el Gobierno Regional debe solicitarlo formalmente al directorio de la Beneficencia.

El directorio está compuesto por cinco miembros. Dos, son designados por la Municipalidad Provincial de Arequipa, otros dos, por el Ministerio de la Mujer y el último es nombrado por el Gobierno Regional. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, manifestó su predisposición para cederle el terreno al Gobierno Regional, pero también debe emitir su opinión el Ministerio de la Mujer.

“Se piensa que el terreno es de 14 mil metros cuadrados, pero no lo es. El espacio mide exactamente mide 9.990 m2, está disponible y se ubica en la esquina del Pasaje Santa Rosa con la Av. Independencia. Nos hemos dado con la sorpresa que el resto del terreno fue vendido. Estamos iniciando una investigación sobre ese caso porque lo habrían vendido a un sol el m2. No sé cómo le hicieron, ni quién ordenó esa venta. Se ha perdido aproximadamente 5.000 m2 que debieron servir para el nuevo hospital”, reveló el presidente de la Beneficencia, Eduardo García-Calderón.

Si todo avanza de acuerdo a lo planeado, el Gobierno Regional debe compensar (permuta) a la Beneficencia con otro terreno que tenga el mismo valor. Actualmente esa propiedad está ocupada, bajo un convenio, como depósito municipal donde se almacenan alrededor de 800 vehículos infractores. Las gestiones de estos días son claves para encaminar el proyecto de la construcción del nuevo hospital Goyeneche y se cumpla el gran deseo del Arsbispo José Sebastián de Goyeneche de tener un hospital para los más pobres.

1 El pasado 11 de febrero, el hospital Goyeneche cumplió 111 años de vida institucional. 2 El arzobispo de Lima y Obispo de Arequipa, Don José Sebastián de Goyeneche y Barreda, fallecido en 1872, donó el terreno y dinero para la construcción del hospital para Arequipa. 3 El presidente de la República Don José Pardo y Aliaga colocó la primera piedra para la construcción del hospital, el primero de julio de 1905. La construcción demoró siete años demoró. Se edificó 37.822 m2, además de con 17. 178 m2 de áreas verdes. 4 En febrero del 2009, en el 97 Aniversario; fue al fin inaugurada nuestra Nueva Emergencia.