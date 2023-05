La noche del sábado 6 de mayo, Vanesa Cachique, Jesús Bautista y su menor hijo de 10 meses abordaron su moto lineal para dar un paseo por el puente Nanay, ubicado en el distrito de Punchana, Iquitos. Lo que suponía un recorrido en familia, terminó en una tragedia que acabó con el bebe acuchillado, presuntamente por unos delincuentes que intentaron robarle a la pareja. El pequeño falleció días después y hoy el caso ha dado un giro inesperado.

Inicialmente, los padres narraron ante los medios que dos hombres a bordo de una moto lineal azul los interceptaron para arrebatarles sus cosas, en especial un canguro que cargaba el hombre de 25 años. Al ver que no podían cometer el atraco y que al parecer sus pertenencias no eran de mucho valor, los golpearon, y atacaron al bebé de 10 meses que Cachique tenía en brazos.

Al los días del atentado, en los medios nacionales se contaba la desgarradora noticia, mientras que los iquiteños exigían justicia en una marcha, el retiro del jefe de la policía del lugar y hasta la llegada del presidente salvadoreño Nayib Bukele para que “los salve de la delincuencia”.

Marcha en Iquitos pidiendo justicia por el ataque a un bebé de 10 meses. Foto: Rodil Rosales

Los padres, afectados por la noticia, fueron grabados caminando en el Hospital Regional de Loreto detrás de su hijo acuchillado. Se mostraban golpeados por la noticia. Un doctor de bata celeste cargaba al menor con delicadeza.

Ante la gravedad de la noticia, la poca información de los presuntos atacantes y la presión de los medios, el Ministerio del Interior, Vicente Romero, anunció la entrega de S/ 150.000 por información certera que ayude a capturar a los hampones que atacaron al bebé.

Padres del menor atacado en Iquitos, Vanesa Cachique y Jesús Bautista. Foto: Redes sociales

Luego de cinco días de lucha y los varios esfuerzos de los doctores del nosocomio para mantenerlo con vida, el pequeño falleció en una camilla de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Loreto. Los padres, una vez más, exigieron justicia por su hijo.

Medios locales y nacionales se acercaron hasta la vivienda de los familiares de Cachique para asistir al velorio y posteriormente al entierro. “Mi hijo sufrió cuatro días de agonía, pido justicia y más seguridad en la ciudad de Iquitos”, dijo la madre.

Afuera del cementerio local, la policía esperaba a la pareja para trasladarla hasta el puente, dónde se realizaría la reconstrucción de los hechos.

Ese mismo día y horas antes de la diligencia, El Comercio conversó con el jefe de la IV Macro Región Policial Loreto, Héctor Bernal, quien en exclusiva daba detalles sobre la hipótesis policial detrás de la investigación del caso. Declaraciones que dieron un giro total a la historia. Los principales sospechosos eran los padres.

Imágenes del entierro del menor en Iquitos. Video: Fuente de El Comercio

La primera versión del paseo y el ataque perdió un poco de sentido. El agente policial narró que los padres del menor llegaron hasta la entrada del puente, que colinda con la Av. La Marina, aproximadamente a las 10:00 p.m.. En el lugar, un guardia de seguridad les alertó que ya no podían cruzar porque era hora restringida, puesto que el acceso es hasta las 9:00 p.m. por la falta de iluminación en la estructura. Ellos insistieron diciendo que vivían al otro extremo y era necesario cruzar. Tras un intercambio de palabras ambos ingresaron con el bebé.

Minutos después, la pareja salió alarmada con el pequeño en brazos comunicando que habían sufrido un intento de robo y que en medio de ello, el menor recibió un ataque por parte de los delincuentes. Además, comentaron que los hampones habían abandonado el puente por la misma entrada por donde ellos ingresaron, cuestión que el mismo guardia de seguridad desestimó . Ese fue un indicio para que la policía voltee la mirada hacia la pareja.

El jefe de la IV Macro Región Policial también observó cuál era la necesidad de ir a un puente que no funciona de noche, sin luz y sin personas transitando para pasear tan tarde con un bebé que debería estar en una cama.

Además, según los exámenes del médico legista, los presuntos golpes que recibieron en el forcejeo no fueron detectados, por lo que se trataría de otra contradicción más.

“En el puente no se cometen actos delictivos por la seguridad que hay. Ellos han ingresado a un lugar oscuro, porque no hay alumbrado público, desolado y luego se retiran corriendo del lugar diciendo que los habían asaltado. Después llevaron al bebé al hospital”, declaró.

Durante la reconstrucción de los hechos, la noche del 12 de mayo, sobre el puente Nanay, los padres fueron separados. La policía ya tenía sus sospechas, de hecho, sabían que habían discutido y que no tenían una relación de familia como lo habían narrado inicialmente frente a los medios de comunicación.

Es más, según declararon a este Diario, los padres habían estado evitando las diligencias para apoyar con las investigaciones. Inicialmente las autoridades querían pensar que era por el dolor que estaban atravesando, pero luego detectaron que se trataría de una estrategia de evasión.

“Lo único que ha ocurrido ahí -en el puente- es que han asesinado a una criatura que presenta una herida punzante penetrante. Es decir que ha habido una intención para causarle una lesión mortal”, agregó el general PNP Bernal.

Video de la reconstrucción de los hechos en el Puente Nanay, Iquitos. Jesús Bautista fue trasladado y declaró por su cuenta cómo sucedió el presunto intento de robo y ataque contra su menor. Video: Fuentes de El Comercio

En la estructura, Jesús Bautista y Vanesa Cachique dieron sus testimonios. Cada uno narró cómo fueron atacados. Caminaron sobre los mismos pasos que habrían dado y señalaron detalles que para los investigadores resultan cuestionables, puesto que el escenario oscuro dificultaba la visibilidad en el lugar.

La madre comentó cómo se veían los hampones, hasta cómo la “panza” de uno sobresalía de su camisa . También contó que estaban sobre una moto azul. El padre, por su parte, narró cómo atacaron a la madre.

Ambos, por separado, no se encontraron en sus testimonios, al parecer, tenían más contradicciones que similitudes de un hecho que habrían atestiguado: el acuchillamiento a su hijo.

Reconstrucción de los hechos en Iquitos 1 / 4 Reconstrucción de los hechos en Iquitos 2 / 4 Reconstrucción de los hechos en Iquitos 3 / 4 Reconstrucción de los hechos en Iquitos 4 / 4

El Comercio, tras estos indicios y tomar conocimiento de la hipótesis policial, llamó a Vanesa para contar con su declaración. La mujer contestó el teléfono, se identificó como la madre del niño afectado y escuchó las preguntas. Cuando se enteró de los detalles y de cómo las autoridades estaban articulando la investigación, decidió no responder. Colgó de inmediato y decidió no responder más a las llamadas y mensajes.

Este último fin de semana, la madre, quien parecía algo recelosa ante los medios tras el giro de la investigación, decidió hablar. Denunció públicamente que Jesús Bautista, padre del menor, planificó el atentado . “Si querían matarme, me hubiesen matado, pero no a mi hijo. Sé que tú tienes la culpa, yo sé que tú has matado a mi hijo. Lo hiciste para que no me des la pensión”, dijo a Reporte Semanal.

Sentada sobre una cama, frente al lente de un canal de televisión, inició su confesión. Repasó su historia con Jesús Bautista. Según su narración, el suboficial de Tercera del Ejército nunca se habría hecho cargo de sus responsabilidades como papá.

La relación entre ambos nunca fue estable. Se conocieron durante el último proceso electoral. Él, dentro de sus labores como militar, cuidaba el centro de votación donde ella se dirigió a sufragar y coincidieron. Desde ese entonces, comenzaron a frecuentar, puesto que él cubría turnos como militar en la zonas aledañas.

Jesús Bautista (25), padre del menor atacado. Foto: Redes sociales

En alguno de esos encuentros, Vanesa quedó embarazada. Al enterarse, Bautista le pidió que aborte. “Él me dijo que no quería hacerse cargo, me dijo que me ayudaba para abortar”, declaró la mujer. N o sólo negaba la ayuda a su hijo, sino también habría manejado una doble vida entre Iquitos y Lima.

Familiares de Cachique han señalado que el pequeño de 10 meses no era su único hijo. Ella tendría una hija mayor, a la cual crió y cuidó sola desde un inicio. Por su parte, no creen que Vanesa tenga algo que ver con el crimen.

Bautista, por su parte, señaló que las declaraciones de Cachique se deben a la magnitud de su dolor y que probablemente por eso está señalándole como el presunto culpable. No obstante, la absoluta verdad sobre qué pasó la noche del 6 de mayo sobre el puente más extenso del Perú aún no se conoce. Está en manos de la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú hallar a los presuntos culpables. El Ministerio Público habría iniciado una investigación preliminar en contra de la pareja. Fuentes policiales de El Comercio, señalaron que se espera que se emita la orden judicial de detención preliminar.





El presunto delito

De encontrarse culpable a los padres, serían investigados por el presunto delito de parricidio. Según el artículo 107 del Código Penal, el delito mencionado constituye a quien “a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia”. Por ello, la persona podría enfrentar una pena no menor de 15 años.

Si se detectara una circunstancia agravante, como “gran crueldad y alevosía”, entre otros que están descritos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108, la pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años.

Según información de la Fiscalía de la Nación, de enero a marzo de este año se han registrado 28 denuncias por parricidio a nivel nacional. Durante el 2022, fueron un total de 114; en 2021, 107; mientras que en 2020, 87.

El abogado Aaron Aleman, declaró para una entrega anterior que de encontrarse a los supuestos asaltantes, quienes cometieron el crimen, el delito sería homicidio calificado. Este tiene una pena privativa no menor a 15 años.