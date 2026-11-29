A poco más de 20 días del inicio del verano, los efectos del fenómeno El Niño son cada vez más visibles en el país. En los últimos días, oleajes anómalos golpearon distintos sectores del litoral peruano, ocasionando daños en viviendas, hoteles, restaurantes e infraestructura vial. Las afectaciones se extendieron desde los balnearios del norte hasta la costa central y el sur del país, incluyendo Lima, Callao e Ica.

En la capital, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, identificó 10 sectores críticos por oleajes y erosión marina en la Costa Verde, por lo que busca que esta sea declarada en emergencia. En Miraflores, los daños obligaron a restringir el tránsito vehicular en un tramo de esta vía, mientras que en el Callao el agua del mar llegó a ocupar uno de los carriles de la vía rápida. En los balnearios de San Bartolo y Paracas, las marejadas también afectaron establecimientos comerciales y viviendas.

En paralelo, las intensas lluvias registradas en Piura y Tumbes dejaron calles, viviendas, negocios e incluso universidades inundadas. En medio de la emergencia, pobladores caminaban con el agua hasta la altura del cuello en busca de ayuda y con el temor de caer en algún buzón de alcantarillado abierto.

Vecinos afectados reclaman a las autoridades una intervención inmediata frente a la emergencia que ha afectado sus viviendas en Piura. ( Foto: Gob.pe )

Estos episodios se producen en momentos en que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) proyecta que El Niño costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero del 2027. Sin embargo, las alteraciones climáticas no se manifiestan de la misma manera en todo el territorio nacional. Mientras en la costa norte se registran precipitaciones extraordinarias, en sectores de la sierra sur y la Amazonía el déficit de lluvias y las altas temperaturas favorecen la propagación de incendios forestales.

El comportamiento de las lluvias

Lenin Suca, especialista e investigador en meteorología y climatología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó a El Comercio que el calentamiento del mar favorece una mayor presencia de humedad y precipitaciones, principalmente en la costa norte y central.

A diferencia de otros episodios de El Niño, este año las lluvias en el norte se intensificaron desde octubre, lo que representó un adelanto anómalo. En 1997, por ejemplo, las precipitaciones extremas se concentraron en noviembre y se extendieron hasta La Libertad en diciembre.

(Foto: El Comercio)

Entre el 1 y el 22 de noviembre de este año, la estación Rica Playa, en Tumbes, acumuló 526.6 milímetros de precipitación, casi 98 veces su valor normal. En contraste, el 92% de las estaciones meteorológicas evaluadas en la selva registró deficiencias.

Suca explicó que este comportamiento se refleja en los caudales de los ríos de las cuencas occidentales, donde se observa un incremento, mientras que en las regiones hidrográficas del Amazonas y del Titicaca estos se mantienen estables o presentan ligeros descensos.

Según el informe Lancet Countdown, América Latina, incluyendo la Amazonía, está entre los lugares más afectados por las sequías. Foto: cortesía UNGRD

Para el trimestre diciembre-febrero, el Senamhi prevé que persistan los excesos de precipitaciones en la costa y en sectores de la sierra norte y centroccidental, así como las deficiencias en la sierra suroriental.

Días y noches más cálidos

Entre el 20 y el 22 de noviembre, el Senamhi reportó 18 registros de temperaturas récord en estaciones meteorológicas de la costa, sierra y selva. Diez de estos corresponden a temperaturas mínimas, lo que evidencia que el calentamiento no se limita a las horas de mayor radiación solar.

Registros de récords de temperaturas máximas.

Registros de récords de temperaturas mínimas.

De acuerdo con Suca, durante los próximos tres meses se esperan temperaturas máximas y mínimas superiores a lo normal en la franja costera y la zona andina occidental. En la selva central y sur, así como en la sierra suroriental, las temperaturas diurnas también podrían superar sus valores normales.

El nivel del mar

El contralmirante Jorge Guillermo Vizcarra Figueroa, director de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, explicó a este Diario que el calentamiento del mar genera una expansión térmica de las masas de agua, lo que ha elevado su nivel medio hasta en 70 centímetros en determinados sectores del litoral.

Sobre estas condiciones se producen los oleajes anómalos, cuyo impacto podría ser mayor durante el verano y comprometer incluso el ancho de las playas.

Al 28 de noviembre, 31 de los 157 puertos monitoreados por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) presentaban restricciones operativas.

Emergencias simultáneas

Para Fernando Neyra, ingeniero y experto en gestión del riesgo de desastres, los episodios registrados en noviembre permiten identificar aquellos sectores donde la infraestructura tiene menor capacidad para soportar eventos de mayor intensidad o consecutivos.

La interrupción de una carretera o el daño de un puente, explicó, puede retrasar el traslado de ambulancias, alimentos, combustible y equipos para atender una emergencia. En el litoral, la coincidencia de restricciones marítimas y cortes viales reduciría las alternativas para abastecer a las localidades afectadas.

“Lo decisivo es cuántas emergencias puede atender el Estado a la vez y durante cuánto tiempo”, indicó Neyra. El especialista consideró necesario que las autoridades verifiquen la disponibilidad de maquinaria, operadores, combustible y rutas de acceso, además de establecer acuerdos previos con el sector privado para ampliar la capacidad de respuesta.

Incendios forestales

A las emergencias por lluvias y oleajes se suma el riesgo de incendios forestales. Suca explicó que en sectores de Cusco y Puno, donde las precipitaciones se mantienen por debajo de lo normal, la baja humedad, las altas temperaturas y los cielos despejados favorecen la propagación del fuego.

Neyra precisó que, si bien El Niño puede generar condiciones que dificulten el control de los incendios, su origen está principalmente asociado a actividades humanas, como las quemas de rastrojos y pastizales.

En las próximas semanas, sostuvo, los gobiernos locales y regionales deben trabajar con los productores para evitar estas prácticas, ofrecer alternativas para el manejo de residuos agrícolas y reforzar la vigilancia en las zonas más expuestas. “Movilizar brigadas es indispensable cuando el incendio ocurre. La tarea pendiente es actuar a tiempo sobre las causas que podemos controlar”, puntualizó.