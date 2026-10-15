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Para el próximo año escolar, el Minedu proyecta distribuir más de 13,3 millones de materiales educativos a nivel nacional.
Para el próximo año escolar, el Minedu proyecta distribuir más de 13,3 millones de materiales educativos a nivel nacional.
/ LINO CHIPANA
Por Abby Ardiles

A poco más de un mes de que comiencen los cierres anticipados del año escolar en algunas regiones del Perú ante los posibles efectos del fenómeno El Niño, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció este miércoles 14 de octubre el inicio de la distribución de materiales educativos para 2027. La medida busca priorizar el abastecimiento de las zonas que podrían resultar más afectadas por las lluvias, entre ellas Tumbes, Piura y Lambayeque.

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