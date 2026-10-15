A poco más de un mes de que comiencen los cierres anticipados del año escolar en algunas regiones del Perú ante los posibles efectos del fenómeno El Niño, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció este miércoles 14 de octubre el inicio de la distribución de materiales educativos para 2027. La medida busca priorizar el abastecimiento de las zonas que podrían resultar más afectadas por las lluvias, entre ellas Tumbes, Piura y Lambayeque.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, explicó que la decisión busca evitar que los materiales permanezcan almacenados ante una eventual emergencia que dificulte su traslado a las instituciones educativas.

Ministro José Antonio Chang. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)

“Creemos que es indispensable para que nuestros niños tengan oportunamente sus materiales y no estén abandonados en depósitos e ir directamente a las regiones para que lleguen finalmente a las escuelas”, declaró Chang.

Para el próximo año escolar, el Minedu proyecta distribuir más de 13,3 millones de materiales educativos a nivel nacional, con los que se busca beneficiar a más de 6,3 millones de estudiantes. La primera etapa, iniciada este miércoles, comprende el despacho de 416.231 materiales hacia direcciones regionales de Educación (DRE), unidades de gestión educativa local (UGEL) y colegios de alto rendimiento (COAR).

De acuerdo con la información proporcionada por el sector, 107.362 materiales corresponden a Piura; 20.823, a La Libertad; 13.382, a Tumbes; y 10.511, a Lambayeque. Otros 264.153 están destinados a distintas regiones del país.

Minedu distribuirá 1,2 millones de kits escolares a estudiantes de zonas pobres en el 2027. (Foto: Andina)

Durante una conferencia de prensa realizada en el almacén central del Minedu, Chang precisó que la dotación prevista para 2027 comprende aproximadamente 8,15 millones de materiales impresos, entre cuadernos de trabajo, textos escolares, libros y cuentos; 4,85 millones de materiales fungibles, como cuadernos, lápices, lapiceros y colores; y 301.000 materiales concretos, destinados al trabajo pedagógico en las aulas.

El sector también anunció la distribución de 1’249.765 kits escolares para instituciones educativas ubicadas en los quintiles de pobreza 1 y 2. Cada kit incluye un polo, un juego de buzo, una mochila, un par de zapatillas y cuadernos.

El sector inició la distribución de más de 416.000 materiales educativos y priorizará las zonas que podrían resultar afectadas por las lluvias. / LINO CHIPANA

La dotación nacional está dirigida a estudiantes de educación básica regular, especial y alternativa. Según las proyecciones del ministerio, beneficiará a aproximadamente 1,3 millones de alumnos de inicial, 2,7 millones de primaria y 2,2 millones de secundaria, además de estudiantes de las otras modalidades educativas.

Minedu anuncia revisión de textos escolares

Durante la presentación, el Ministerio de Educación también informó que se encuentra revisando los contenidos de los textos escolares con el objetivo, según señalaron las autoridades, de retirar aquellos que consideren ideológicos.

La viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, sostuvo que los materiales deben contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y presentar contenidos objetivos. “Los textos que están saliendo salen centrándose básicamente en la importancia del desarrollo integral de las personas y aquellos textos que estén señalando algunos aspectos ideológicos están siendo revisados”, afirmó.

Respecto a la enseñanza de la historia del Perú, la funcionaria señaló que se busca promover el análisis crítico de los estudiantes a partir de contenidos que el sector considera objetivos. “Lo que buscamos es que los alumnos realicen un análisis crítico de los contenidos, pero que estos contenidos sean totalmente objetivos desde la historia”, manifestó.

/ LINO CHIPANA

La presidenta Keiko Fujimori también se pronunció sobre esta revisión. “No solamente habrá recorte de pelo, sino también el recorte de la ideología que estaban en estos textos escolares”, declaró durante la actividad.

¿Cuándo comenzará el año escolar 2027?

Pese al adelanto en la distribución de materiales educativos, el Ministerio de Educación indicó a El Comercio que no se tiene previsto adelantar ni postergar el inicio del año escolar 2027 debido al fenómeno El Niño.

No obstante, el sector precisó que todavía no se ha establecido oficialmente una fecha para el comienzo de las clases en los colegios públicos.

“Respecto al inicio oficial en los colegios públicos no hay una fecha que se haya determinado oficialmente. Regularmente comienza en la quincena de marzo”, señaló el Minedu ante la consulta de este Diario.

De esta manera, aunque la distribución de recursos pedagógicos comenzó en octubre de 2026 como medida preventiva frente a las posibles lluvias, aún está pendiente la aprobación del calendario oficial que regirá el siguiente año escolar.

¿Cuándo terminarán las clases en las regiones este 2026?

Mientras se prepara la distribución de materiales para el próximo año, al menos nueve regiones del país han modificado sus calendarios escolares de 2026 ante el riesgo de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño.

Una revisión realizada por El Comercio de resoluciones, directivas y comunicaciones de las autoridades educativas identificó disposiciones en Piura, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Áncash, Ica, Arequipa, Tacna y Huánuco. Las fechas de culminación previstas se encuentran entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre, aunque su aplicación y las actividades posteriores varían según la región.

Los riesgos para los aprendizajes

La modificación de los calendarios escolares también plantea interrogantes sobre sus efectos en el aprendizaje. Jorge Roberto de Luise Saurré, magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales y especialista en convivencia escolar, advirtió a El Comercio que adelantar la culminación de clases sin una adecuada reorganización pedagógica podría generar vacíos en competencias fundamentales. Por ello, consideró necesario priorizar los contenidos esenciales y evitar que la recuperación de jornadas se limite a incrementar las horas de clase.

Hernán Ocampo, especialista en neuroeducación y aprendizaje, explicó que adelantar el cierre del año escolar no necesariamente significa que los estudiantes aprenderán menos. Sin embargo, concentrar contenidos, tareas y evaluaciones en menos tiempo podría incrementar la fatiga mental, el estrés y las dificultades de atención.

“El cerebro no aprende al ritmo del calendario administrativo; necesita condiciones pedagógicas y tiempo para construir aprendizajes significativos”, señaló.

De Luise también advirtió sobre las limitaciones de recurrir a clases virtuales para completar las jornadas pendientes, debido a las diferencias de conectividad y acceso a dispositivos entre los estudiantes. “La educación virtual sí puede ser un paliativo estratégico, pero no una solución universal ni automática”, sostuvo.

Ambos especialistas recomendaron priorizar los aprendizajes esenciales y establecer mecanismos de recuperación. Ocampo planteó, además, distribuir adecuadamente las evaluaciones y planificar estrategias de nivelación al inicio del año escolar 2027, especialmente para los estudiantes con mayores dificultades.