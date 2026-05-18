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Senamhi prevé temperaturas sobre lo normal en la costa peruana hasta julio de 2026. (Foto: Andina)
Senamhi prevé temperaturas sobre lo normal en la costa peruana hasta julio de 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, de acuerdo con el pronóstico estacional correspondiente al periodo mayo-julio de 2026, se prevén temperaturas del aire por encima de lo normal en gran parte de la costa peruana debido a la persistencia de las condiciones cálidas del mar frente al litoral nacional.

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