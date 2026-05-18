El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, de acuerdo con el pronóstico estacional correspondiente al periodo mayo-julio de 2026, se prevén temperaturas del aire por encima de lo normal en gran parte de la costa peruana debido a la persistencia de las condiciones cálidas del mar frente al litoral nacional.

La entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente, señaló que este escenario se presenta en el contexto actual del fenómeno de El Niño Costero, cuya alerta se mantiene vigente, según el Comunicado ENFEN N.° 9-2026.

El Senamhi indicó además que durante mayo podrían registrarse lluvias focalizadas y de ligera intensidad en la costa norte, así como un incremento de la sensación térmica durante el día, principalmente en zonas de la costa central y norte del país.

Senamhi alerta incremento de sensación de calor y lluvias focalizadas en la costa norte. (Foto: Andina)

De acuerdo con el Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el estado de “Alerta de El Niño Costero” continuará al menos hasta febrero de 2027 y existe la probabilidad de que entre mayo y agosto de 2026 el fenómeno alcance una intensidad moderada.

En el escenario global, el ENFEN advirtió que en la región Niño 3.4 del Pacífico Central existe un 55% de probabilidad de desarrollo de un evento El Niño desde junio de 2026, el cual podría prolongarse también hasta febrero de 2027.

Existe 55% de probabilidad de un evento El Niño global desde junio de 2026. (Foto: Andina)

Aunque todavía existe incertidumbre sobre la magnitud máxima del fenómeno, el organismo no descartó que hacia noviembre y diciembre de este año alcance una intensidad moderada.

Ante este panorama, el Senamhi recomendó a las autoridades fortalecer las acciones anticipatorias y priorizar las medidas de prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres en las regiones históricamente afectadas por El Niño.

Asimismo, exhortó a mantener el seguimiento constante de los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales emitidos por la institución como parte de sus servicios climáticos oficiales.