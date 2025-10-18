La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que se mantiene el estado “no activo” del sistema de alerta ante El Niño costero o La Niña costera en la región Niño 1+2.

Según el comunicado oficial Enfen 11-2025, para el verano 2025-2026 existe una probabilidad del 55 % de que la temperatura superficial del mar se mantenga dentro de la condición neutra, seguida de un 35 % de probabilidad de condiciones cálidas.

Baja probabilidad de El Niño costero para el verano 2025-2026. (Foto: Andina)

El análisis se realizó con base en las observaciones oceánicas y atmosféricas recientes, así como en los pronósticos de modelos climáticos nacionales e internacionales, que muestran una tendencia de estabilidad en el corto plazo.

En el Pacífico central (región Niño 3.4), los especialistas prevén que la condición fría débil continúe hasta diciembre de 2025. Para el verano 2025-2026, el escenario más probable (51 %) es el de condición neutra, aunque no se descarta un escenario secundario (39 %) de persistencia del enfriamiento.

Hacia el otoño de 2026, el Enfen advierte que podrían desarrollarse condiciones cálidas tanto en la región 1+2 como en la 3.4, aunque estas proyecciones presentan un mayor margen de incertidumbre debido a la predictibilidad estacional.

En cuanto al clima en el territorio nacional, se prevé que entre octubre y diciembre de 2025 las temperaturas del aire se mantengan dentro de los rangos normales en la costa peruana. Sin embargo, en la costa norte podrían registrarse precipitaciones inferiores a lo habitual, y en la vertiente occidental andina norte y centro, lluvias entre normales y por debajo de lo normal.

Enfen descarta activación de El Niño costero y estima estabilidad en temperaturas del mar hasta 2026. (Foto: Andina)

Condiciones hidrológicas y pesqueras

El pronóstico hidrológico indica que los ríos de la vertiente del Pacífico presentarán caudales normales, sin riesgo de crecidas anómalas.

Respecto a los recursos pesqueros, el Enfen señaló que se espera la continuidad del desove de anchoveta en la región norte-centro, en línea con los patrones históricos. También se mantendrá la disponibilidad de especies transzonales como el jurel y la caballa, mientras que se incrementarán los procesos de maduración gonadal y desove del bonito y el jurel, de acuerdo con la estacionalidad.

Recomendaciones y seguimiento

El Enfen recomendó a las autoridades y tomadores de decisiones mantener las medidas de prevención, preparación y reducción de riesgos frente a posibles cambios en las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Asimismo, exhortó a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales y seguir los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales emitidos por las instituciones competentes.

La Comisión Multisectorial del Enfen continuará con el monitoreo constante de las condiciones climáticas, oceánicas y biológicas-pesqueras, y anunció que el próximo comunicado oficial se emitirá el martes 18 de noviembre de 2025.