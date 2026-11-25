Hasta el domingo 29 de noviembre estará vigente el aviso especial de oleajes anómalos en el litoral peruano, desde Tumbes hasta Tacna, informó la Marina de Guerra del Perú. De acuerdo con la última actualización de la entidad, se prevé que estos oleajes se intensifiquen progresivamente en los próximos días. Este martes, 96 puertos permanecían cerrados a nivel nacional, la mayoría de ellos ubicados en la zona centro del país.

Debido a este panorama, la institución recomendó reforzar las medidas de seguridad en las zonas portuarias, así como en el desarrollo de actividades pesqueras, deportivas y recreativas.

Según la entidad, estos oleajes tendrán mayor impacto en las áreas cercanas a playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste, por lo que exhortó a los gobiernos regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y daños personales o materiales.

El contralmirante Jorge Vizcarra, director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, indicó en entrevista con El Comercio que, debido al desarrollo del fenómeno El Niño, el nivel medio del mar presenta anomalías significativas. En determinados sectores del litoral, este se encuentra hasta 70 centímetros por encima de sus valores normales.

El incremento de la temperatura superficial del mar genera una expansión térmica de las masas de agua. A esta condición se suman la intensidad de los oleajes y la actual fase de luna llena, que favorece una mayor amplitud de las mareas, con pleamares más elevadas y bajamares más bajas.

Daños estructurales en playas de Pisco en Ica. (Canal N)

“Si a eso le sumamos esa altura de ola y adicionalmente estamos en una fase de luna llena, estas fases lunares hacen que las mareas tengan unas amplitudes mayores y menores. Entonces, está conjugando todo para que este impacto sea mucho mayor”, explicó Vizcarra.

De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), la elevación del nivel del mar, asociada a la intensificación del fenómeno El Niño y El Niño Costero, podría incrementar considerablemente el impacto de los oleajes pronosticados, así como el riesgo de inundación y erosión, especialmente en sectores con playas de poca pendiente y mayor exposición al oleaje.

Un comportamiento atípico

El pasado viernes 20 de noviembre, la DHN emitió el aviso especial de oleaje N° 49, en el que advertía sobre la llegada de oleajes de fuerte intensidad provenientes del norte, con alturas de olas de entre dos y tres veces las habituales. Sin embargo, el domingo se emitió un nuevo aviso ante el cambio en la dirección de estos oleajes y la llegada de otros de moderada intensidad provenientes del oeste y del sur.

“Esto es totalmente atípico porque se nos ha generado en unos pocos días oleaje del norte, oleaje del oeste y oleaje del sur y prácticamente ha impactado fuertemente a toda la zona costera peruana, tanto en el norte como en el sur”, señaló el contralmirante.

Entre los sectores que han presentado una afectación considerable en los últimos días, Vizcarra mencionó la Costa Verde y San Bartolo, en Lima; Salaverry y Huanchaco, en La Libertad; y la caleta San Andrés, en Pisco (Ica).

Balneario y muelle en Huanchaco dañados por intenso oleaje anómalo. (Canal N)

Según el último pronóstico de la DHN, los oleajes alcanzarán una intensidad fuerte desde la tarde del viernes 27 de noviembre en el tramo comprendido entre el sur de Chancay y Tacna. Se prevé que disminuyan a moderados en la mañana del sábado y a ligeros en la mañana del domingo.

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, se prevé un incremento de la intensidad del oleaje de ligero a moderado desde la madrugada del jueves 26 de noviembre, para luego disminuir a ligero en la noche del mismo día. En tanto, en el tramo comprendido entre el sur de Salaverry y Chancay, este incremento se registrará el sábado 28 de noviembre.

Daños en la infraestructura costera

En Lima, uno de los sectores más afectados por los oleajes anómalos ha sido la Costa Verde. A la altura de playa Waikiki, en Miraflores, se reportaron daños en más de 70 metros de veredas, el derrumbe de un muro de contención, la caída de dos postes y la afectación del cableado de fibra óptica.

José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Miraflores, indicó en entrevista con El Comercio que la comuna distrital venía monitoreando siete tramos críticos de la Costa Verde desde hace aproximadamente cuatro años, cuya situación era reportada a la Municipalidad de Lima.

“Esos siete tramos (...) ya los veníamos monitoreando a lo largo de prácticamente cuatro años y lo reportábamos a Lima porque nosotros no tenemos competencia para intervenir en el área”, explicó.

Entre los sectores identificados por la comuna figuran las playas Estrella, Redondo 1 y Waikiki. En esta última ya se habían detectado dos puntos de socavación y caídas parciales de muros. Según Oviedo, los recientes oleajes ocasionaron el derrumbe de aproximadamente 90 metros de muro de contención.

Costa Verde: así amaneció circuito de playas tras oleajes anómalos (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

El funcionario advirtió que, ante la pérdida de estas estructuras de protección, existe el riesgo de que el mar continúe erosionando el terreno sobre el que se encuentra el malecón. “Ya sin el muro de contención, solo es tierra por debajo, el mar la socava y cae el malecón”, señaló.

Oviedo explicó que las posibilidades de intervención de la comuna distrital están limitadas por la distribución de competencias y las autorizaciones otorgadas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) sobre la franja costera. A ello se suma la reserva de rompientes destinadas a la práctica del surf, que, según el funcionario, restringe las intervenciones en parte del litoral miraflorino.

Respecto al cierre de las playas, el gerente indicó que la mayoría de surfistas ha acatado las restricciones. Según precisó, en condiciones habituales se ha llegado a contabilizar entre 300 y 500 deportistas en el mar en horas de la mañana.

Personal de la Municipalidad de Lima se trasladó hasta playa Waikiki para realizar los trabajos de limpieza y retiro de escombros, labores que requirieron el cierre de un carril de la vía vehicular en sentido de norte a sur.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de la Municipalidad de Lima viene inspeccionando las zonas afectadas, delimitando los perímetros de seguridad y coordinando con las empresas de servicios la atención de los daños.

En el Callao, desde tempranas horas de este martes, personal de la municipalidad provincial realizó trabajos de limpieza con maquinaria pesada en el tramo de la Costa Verde comprendido entre Chucuito y Santa Rosa, donde las olas desplazaron piedras hacia la vía vehicular.

Si bien la comuna informó que el tránsito ya ha sido restablecido, no descartó disponer nuevas restricciones ante las condiciones del mar previstas para los próximos días.

El alcalde provincial del Callao, César Pérez, recomendó a los conductores evitar circular por el carril más cercano a la playa debido al riesgo que supone el desplazamiento de piedras hacia la pista.

“Utilicen solamente el tercer carril, el que está pegado a la vía de regreso al Callao. No utilicen el carril que está junto a la playa, porque lamentablemente las olas hacen que las piedras rebalsen y salgan disparadas como pequeños proyectiles, lo que puede poner en riesgo a los conductores”, advirtió.

Las afectaciones se extienden al norte del país, donde el avance del mar ha ocasionado daños en la infraestructura pesquera de La Libertad y Lambayeque. En el balneario de Huanchaco, los oleajes afectaron la estructura del centenario muelle artesanal, mientras que en la playa San José el agua avanzó 200 metros sobre la franja de arena.

El incremento del nivel del mar de cara al verano

Respecto a las anomalías que actualmente presenta el nivel medio del mar, Vizcarra detalló que en la zona norte del país se registran incrementos superiores a los 60 centímetros, mientras que en la zona centro estos oscilan entre los 30 y 50 centímetros. Si bien estos valores fluctúan diariamente, se prevé que aumenten conforme nos acerquemos al verano y se registren mayores anomalías en la temperatura superficial del mar.

“Entendemos que conforme vamos llegando al verano (...) haya mayor temperatura superficial del mar, estos incrementos se van a ir incrementando progresivamente”, indicó.

El contralmirante explicó que, bajo estas condiciones, las olas podrían alcanzar sectores más alejados de la orilla, exponiendo a las viviendas y establecimientos comerciales ubicados cerca del mar. Este escenario podría reducir, además, el ancho de las playas a las que habitualmente acuden los veraneantes.

“Ahora van a tener unas playas mucho más cortas porque el nivel del mar se ha incrementado y esas aguas van a llegar mucho más hacia costa. Entonces, esas poblaciones tienen que tener mucho más cuidado porque es posible que tengan una afectación y un impacto directo dentro de cada una de esas propiedades”, mencionó.

¿Cuándo se reabrirán los puertos?

En cuanto a los 96 puertos que permanecen cerrados a nivel nacional, el director de Hidrografía y Navegación precisó que no se cuenta con una fecha estimada para la reapertura de todos ellos, pues esta dependerá de las condiciones del mar en cada sector y de la evaluación que realicen los capitanes de puerto en sus respectivas jurisdicciones.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los avisos especiales de la DHN y a respetar las restricciones dispuestas por las capitanías de puerto y las autoridades locales, tanto para el ingreso a las playas como para el desarrollo de actividades pesqueras, deportivas y acuáticas.

“Entendemos que son días de intenso calor y la gente va a querer ir a las playas, pero es mejor estar prevenido y evitar cualquier tipo de exposición al riesgo”, puntualizó.