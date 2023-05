“Cuando me accidenté estaba yendo al trabajo, estaba yendo por la trocha que tiene una parte de arcilla, otra de roca. No le dan mantenimiento, está llena de huecos. Ni con el carro vas bien en esa trocha. Yo me accidenté en esa trocha, en una de las curvas, con una moto. Me despisté y me rompí la pierna. Tenía que ir en moto porque no había otra forma. Fue en setiembre del 2022 y me dieron seis meses de descanso médico ”, cuenta Ángela, quien realmente no se llama así, pero prefirió contar su historia desde el anonimato pues todavía sigue en un proceso legal por dicho accidente.

El trabajo de Ángela era parte del Serums, un programa del Ministerio de Salud (Minsa) para los profesionales de ciencias de la salud. Este servicio dura un máximo de 12 meses y aunque no es literalmente obligatorio, es necesario para los profesionales de la salud que quieren trabajar en el Estado y hacer su residencia. Según especialistas, en la práctica es casi obligatorio. El Serums se hace “prioritariamente en las poblaciones más pobres y alejadas del Perú”, según la Ley N° 23330.

Ángela cuenta que, pese a ella estar en horario de trabajo, no lo tomaron como accidente laboral. “Yo había ido primero a la microred de salud, yo ya estaba trabajando. Mi horario era de 8 a.m. a 2 p.m. Recogí unos documentos y me accidento a las 8:30 a.m. entre la microred y mi puesto. La asistenta de Minsa recién se comunicó conmigo en diciembre (tres meses después). El Minsa no me apoyó, yo hice todo por mi cuenta”, relata. Ella tuvo dos operaciones, estuvo hospitalizada un mes por una infección y todavía le falta una operación más.

Pero lo que vivió Ángela no es ajeno a lo que sucede año a año en diferentes partes del país con los serumistas. El dr. Eden Galán - Rodas, ex Secretario del Interior del Colegio Médico del Perú y quien ha realizado diversos estudios sobre el Serums, explica que de 1 a 3 médicos serumistas [cifra de sólo médicos, no otros profesionales de la salud] mueren al año , la mayoría por accidentes de tránsito y otros por problemas de salud mental.

Esta situación se arrastra desde hace años. Carla Guerrero recuerda los accidentes que hubo cuando ella realizó su Serums en el centro poblado Pueblo Libre, provincia Tayacaja en Huancavelica en el 2013. La zona donde ella vivía quedaba a unos 2.500 m.s.n.m. y para llegar a su centro médico tenía que subir una hora en trocha hasta 3.500 m.s.n.m.

“Donde yo viví hubo dos accidentes. Las camionetas se cayeron a un riachuelo y murieron seis personas. Murió un chico de 18 años. Otra camioneta que me iba a llevar, se cayó y se desbarrancó. Murieron ocho personas”, cuenta.

Además… Sobre el Serums Al año, se adjudican unas 16 mil plazas para hacer el Serums para todos los profesionales de la salud. Para médicos son más de 3 mil, según los documentos de la adjudicación de plazas para el 2023-1. Cada una de estas plazas da una bonificación en puntos a los profesionales para que luego puedan realizad su residencia en diversos hospitales. La bonificación depende del grado de dificultad de cada centro de salud al que acude el profesional.

Percy Maytan- Tristan, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, comenta sobre el programa: “es una estrategia que busca, y si funciona, ampliar la oferta de salud, pero no busca retención, calidad, solo busca tener personal. En vez de mejorar los establecimientos, lo que hace es dar más puntaje al más precario, darle más al que tiene más riesgo”.

Otro accidente sucedió el año pasado a cuatro serumistas en la sierra del país en camino a una campaña médica. Quien contó la historia prefirió no dar su nombre ni el lugar del accidente. Sin embargo, explicó a este Diario que en esa trocha ya se habían producido otros accidentes de tránsito. Agregó que “Íbamos a hacer una campaña médica, siempre vamos a hacer charlas, atenciones médicas, etc”.

Los puntos obtenidos les servirán a los serumistas al momento de acceder a puestos de trabajo en el Estado y para el examen de residencia. (Foto: Andina)

Riesgos y falta de garantías para la seguridad

Según el reglamento de Ley 23330 el Serums está destinado, principalmente, “a brindar atención integral a la población más vulnerable y que residen en zonas de menor desarrollo del país” y “tiene por finalidad contribuir y asegurar la atención de salud en beneficio de la población de bajos recursos económicos de las zonas rurales y urbanos marginales del país”.

Sin embargo, esta metodología es criticada por especialistas debido a los riesgos a los que se compromete a los profesionales.

“El tema es que lo que tiene que haber es un programa de atención adecuado en zonas rurales y zonas alejadas, pero buscando retener al personal. Tiene que haber personal que vaya [a establecimientos alejados], pero como siempre tengo alguien que vaya obligatoriamente, no me preocupo de mejorar el lugar”, explica el Dr. Maytán-Tristán.

Por su parte, el Dr. Galán - Rodas explica que “ está mal la precariedad de los establecimientos de salud, está mal la selección de estos establecimientos, está mal ofertar plazas para realizar el servicio en establecimientos que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio profesional”.

Pero la precariedad en los establecimientos de salud y el acceso a estos no es el único problema que afrontan los serumistas. Su seguridad durante las jornadas laborales tampoco están garantizadas.

Denuncias sobre violaciones

Josefa Vásquez, decana del Colegio de Enfermeros del Perú, denunció que de 2 a 3 enfermeras se acercan al colegio a denunciar una violación sexual durante su año de Serums. “Hace tres años, en Loreto, sucedió y hasta el día de hoy el violador está libre. No está con prisión preventiva. Es desmotivante ir a lugares tan lejanos para brindar salud porque se exponen a un riesgo”, comentó.

Explicó que las enfermeras se enfrentan con personal técnico o administrativo y “en algún momento se produce este acto”.

La Dra. Vásquez explicó que las enfermeras tienen un deber con dar salud, pero no deberían poner en riesgo sus vidas. “Debemos cuidar a todo el país, pero debe ir de la mano con una política del Estado que de seguridad a los profesionales. Se enfrentan a un clima agreste, difícil solo por el amor a la profesión. Pero deben encontrar seguridad”, exclamó.

Minsa asegura que están trabajando por esto

El Comercio conversó con el Dr. Winston Loyola Balarezo, Coordinador Nacional del equipo técnico del Serums, quien confirmó la cifra de que entre 1 y 3 serumistas mueren al año. Además, indicó que “la mayoría son por accidentes en el transporte y lo otro que es bastante es un tema de salud mental porque se suicidan. De cada 3, tal vez 1 se suicida ”.

Agregó que “estamos apuntalando gestión de riesgos y temas de seguridad y salud en el trabajo. A todos los serumistas les damos una cartilla de seguridad. Vemos varios aspectos de seguridad para el serumista de modo integral: para el dinero, transporte, banco, cuando llegas a la comunidad. Tenemos un manual de seguridad q lo desarrollamos en la inducción con los profesionales”.

Además, existe una plataforma “alerta serums” que funciona las 24 horas del día y trabajadores sociales responden ante emergencias, indicó. También indicó que los serumistas tienen hasta cuatro seguros que incluyen contra accidentes y seguro de vida.

Parte de los profesionales que hacen Serums reciben una remuneración. Sin embargo, otro gran porcentaje lo hace sin recibirla. (Foto: Andina)

Médicos sin remuneración

Según el Dr. Winston Loyola Balarezo, Coordinador Nacional del equipo técnico del Serums, el año pasado se llegó a tener 9.232 serumistas remunerados y 7.509 equivalentes, es decir sin remuneración. El rango de remuneración va, aproximadamente, entre S/ 5.831 (médico cirujano) y S/ 3.782 (otros profesionales).

Los especialistas han criticado que hayan plazas no remuneradas pues son profesionales que deberían tener un sueldo, como los que cogen plazas remuneradas.

“El monto que se ahorra el Estado cada año es enorme, con mandar gente de la que ni siquiera se responsabiliza. A punto de reclamos por la tasa de mortalidad es que conseguimos, recién, en 2011 que se les diera un seguro de vida”, dice el Dr. Galán - Rodas.

Cambio en los criterios para determinar el grado de dificultad

A inicios de abril, con la Resolución Ministerial 361-2023/Minsa, el Minsa aprobó la nueva guía técnica que determina los grados de dificultad de los establecimientos de salud para realizar el Serums. Antes, se medía por quintil de pobreza, ahora involucra 11 puntos entre riesgos en el camino, medio de transporte, idiomas, etc.

Esto ha recibido diversas críticas de parte de los serumistas pues, por ejemplo, el puesto al que asistía Ángela, donde se accidentó, paso de 8 puntos a 3 puntos.

Sin embargo, para los especialistas el problema va más allá. “Es sincero del Minsa reconocer estos riesgos de mortalidad y de precariedad. Pero en vez de preocuparse en mejorar las condiciones dan más puntaje [a lo más riesgoso] . No hay lógica de mejora, hay lógica de premiar la precariedad. El día que salió la norma falleció una enfermera yendo al serums”, comentó el Dr. Maytan Tristán.

Para el coordinador nacional del Serums, esto no es así. Explicó que “No solo hablamos de riesgo, sino acceder a alimentos o dificultades. No es fácil vivir en un establecimiento a más de 3.000 m.s.n.m. Hay una medición de riesgo, donde hay más riesgo, el hecho de que llegues a un establecimiento habrá mayor dificultad. Hemos considerado riesgos en el transporte. Estamos considerando que si te expones a más riesgos, va a ser más difícil. La sumatoria de diversos criterios es la bonificación”.