El fenómeno meteorológico se registrará desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Foto: EC
El fenómeno meteorológico se registrará desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Foto: EC
/ SYSTEM
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico alertando sobre la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que afectarán la sierra y la costa norte del país.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?