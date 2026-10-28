El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico alertando sobre la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que afectarán la sierra y la costa norte del país.

Frente a este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha instado a las autoridades locales y a la ciudadanía a activar de inmediato sus planes de preparación y emergencia para prevenir desastres.

El fenómeno meteorológico se registrará desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, afectando directamente a los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.

MIRA AQUÍ: Senamhi advierte lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura

Pronóstico y fenómenos asociados

Según el reporte oficial, las precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h y posible caída de granizo en sectores ubicados por encima de los 2800 m s. n. m.

Costa Norte: Se prevén acumulados de lluvia entre 4 y 22 mm/día, con eventos aislados de fuerte y extrema intensidad.

Se prevén acumulados de lluvia entre 4 y 22 mm/día, con eventos aislados de fuerte y extrema intensidad. Sierra Norte: Se pronostican acumulados de entre 8 y 22 mm/día.

Llamado a las autoridades

Ante la amenaza inminente de deslizamientos y huaicos, el Indeci exhortó a los gobiernos regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación estén totalmente despejadas y señalizadas para guiar a los vecinos hacia zonas seguras.

Asimismo, se solicitó garantizar la operatividad y disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en cada jurisdicción para atender cualquier eventualidad.

Del mismo modo, se recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene un monitoreo permanente en los departamentos bajo alerta y coordina de forma continua con las autoridades locales para responder ante cualquier eventualidad.

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