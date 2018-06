Elecciones 2018: más de 80 colegios no serán utilizados como locales de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 84 instituciones educativas que fueron centros de votación en Lima, Callao, Arequipa y Trujillo, durante las últimas Elecciones Generales, no estarán disponibles para las Elecciones 2018.

Las razones por las que estos centros educativos ya no serán habilitados como centros de votación para los comicios de este 7 de octubre es porque se encuentran en reconstrucción, los directores no aceptaron brindar las facilidades del caso, o no brindan las condiciones para ser usado como local de votación.

Para determinar la cantidad de locales de votación, la ONPE realizó la verificación anticipada durante los meses de abril y mayo de 2018 con personal calificado que validó las óptimas condiciones y todos los requerimientos que debe poseer para albergar a los más de 9 millones de electores de las provincias de Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.

En Lima, por ejemplo, no serán utilizados como centros de votación los locales de las universidades Federico Villareal, Garcilaso de la Vega, Tecnológica del Perú ni el local de la Universidad Peruana de los Andes (Facultad de Contabilidad), entre otros.

En el Callao ya no serán considerados centros de votación la Universidad Nacional del Callao, ubicada en la avenida Juan Pablo II 306, ni las instituciones educativas 5006 Alberto Secada Sotomayor, Santa Martha, Jesús de Nazareth, entre otras.

La ONPE realiza en todos los comicios que organiza la verificación de los locales de votación y determina las mesas de sufragio. De ser necesario, realiza su reubicación. Por ello, recomendaron a los electores informarse del local donde le corresponde sufragar y así evitar contratiempos.

El organismo electoral recomendó a las personas que estaban conformes con el local donde votan usualmente ingresen al aplicativo para elegir su local de votación.

Cabe indicar que serán más de 5 mil locales de votación a nivel nacional, de los cuales, más de 200 serán asignados para Voto Electrónico Presencial (VEP), y más de 100 para el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), así como cerca de 2 mil para Voto Convencional.

