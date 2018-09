Elecciones 2018: estas son las características de la población electoral

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha puesto a disposición de los interesados las principales características de las personas que se encuentran hábiles para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

A través de portal web del organismo público, los ciudadanos podrán enterearse de información referida a sexo, edad, grado de instrucción, discapacidad y voluntad de donar órganos de grupos de votantes al interior de cada distrito, provincia y región.

Los interesados tienen que ingresar al portal del Reniec y hacer clic en 'Información Estadística'. Vale precisar que en las próximas elecciones votarán 23'375.001 personas, de las cuales 11'732.831 (50,2%) son mujeres, mientras que 11'642.170 (49,8%) son hombres.

Asimismo, 1'932.461 (8,3%) tienen 70 años a más, 14'317.622 (62,5%) tienen entre 30 y 69 años, mientras que 6'824.918 (29,2%) tienen entre 17 y 29 años.

Respecto a la distribución de la población electoral en todo el país, Lima es la región que concentra la mayor cantidad de personas hábiles para votar el próximo 7 de octubre. Las otras regiones con mayor electorado son: La Libertad (1'372.611), Piura (1'341.718), Arequipa (1'100.448), Cajamarca (1'069.605), Cusco (981.494), Lambayeque (941.173), Junín (936.888), Puno (901.482) y Áncash (870.630).

En tanto, las regiones con menor cantidad de votantes son: Apurímac (303.697), Huancavelica (292.708), Amazonas, (291.920), Tacna (269.714), Pasco (193.519), Tumbes (163.849), Moquegua (140.617) y Madre de Dios (103.724).

La estadística de Reniec muestra que del total de electores, 108.193 presentan alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. Todos ellos representan el 0,5% de la población electoral.

Además, 17'960.869 (76,8%) precisan en su DNI que no aceptan donar órganos, mientras que 2'908.730 (12,5%) sí acepta donar. Por otro lado, 2'505.402 no especifica la voluntad de hacerlo o no.

