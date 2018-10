Elecciones 2018: detienen a candidato de Túcume y ordenan captura contra otro en Pasco

El Poder Judicial dictó la orden de ubicación, captura e internamiento en el penal del actual candidato al Gobierno Regional de Pasco por el Frente Andino Amazónico, Miguel Ángel Quispe Palomino, por presuntamente haber cometido el delito de cohecho activo genérico.

La medida fue dictada por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de esa localidad, que declaró fundado el recurso de apelación de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, revocando la comparecencia simple dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

-Los hechos-



En la gestión del ex gobernador regional Klever Meléndez se habría favorecido a la empresa del candidato Quispe Palomino para la ejecución del segundo tramo del mejoramiento de la carretera Huachon – Huancabamba. Esto pese a que, inicialmente, el convenio de ejecución firmado entre el Gobierno Regional y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) establecía en una de las cláusulas que no se podía sub contratar la obra en su totalidad o tramos de la misma.

Los funcionarios modificaron la cláusula dando luz verde a que la UNI pueda contar con colaboraciones de otras empresas.

-Respuesta del candidato-



Conocido el fallo judicial, Miguel Quispe dijo en un video difundido en su cuenta de Facebook que lamenta la decisión de los magistrados. "Los grandes hombres y las grandes organizaciones tienen que atravesar estos retos para realizar la gran transformación porque es parte de la gran revolución", precisó.

Añadió que ha "tomado conocimiento de esta actitud ilegal contra mi persona y de hecho contra el Frente Andino". "Nosotros del Frente Andino no permitiremos esto porque seguiremos adelante y les invoco haciendo un llamado".

-Candidato en Lambayeque-



El personal de la División de Inteligencia Macro Regional de Lambayeque detuvo a Eduardo Suclupe Valdera (60), quien postula como candidato a la Municipalidad Distrital de Túcume.

Los agentes de la Policía Nacional ubicaron a Suclupe el martes 2 de octubre en los alrededores del parque principal de la ciudad, cuando se dirigía a realizar el cierre de su campaña política.

Él tiene una requisitoria por el delito de omisión a la asistencia familiar, a solicitud del Juzgado Penal de Lambayeque.

