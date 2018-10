Elecciones 2018: estos fueron los incidentes registrados en el país durante los comicios | FOTOS

Durante las Elecciones 2018 de este domingo 7 de octubre se registraron algunos incidentes en distintas partes del país. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que sus fiscalizadores lograron detectar un total de 110 incidencias durante los comicios.

Temprano, a las 8 a.m., un grupo de personas se enfrentaron a un contingente policial en la puerta de ingreso de la institución educativa San Ramón, en Cajamarca. Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que se retrase el ingreso al local de votación debido a la demora en la instalación de las mesas de sufragio.

Los agentes policiales se ubicaron en la puerta de ingreso al colegio para impedir el paso de los votantes, quienes, incómodos por la tardanza, se enfrentaron a empujones con los policías. Al final, los efectivos tuvieron que replegarse.



En tanto, un enfrentamiento se registró anoche en un local de votación en el distrito de Guadalupito, provincia de Virú, región La Libertad. Este hecho dejó un muerto, cinco heridos y varios detenidos.

Alrededor de 500 personas, simpatizantes de varios partidos políticos, ingresaron a la fuerza al centro educativo Luis Valle Goicochea y se apropiaron de las ánforas que contenían las cédulas y actas de sufragio para luego romperlas y quemarlas en el patio y al exterior del recinto.

Los manifestantes argumentaron la existencia de un fraude a favor del candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Guadalupito, Roberto Oliva Paredes, del Movimiento Regional Súmate. Asimismo, durante el enfrentamiento con la policía resultó herido de bala Jordán Junior Valderrama Crisanto (22), quien falleció cuando era trasladado al hospital La Caleta de Chimbote.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo detectó al menos otros diez conflictos en la región La Libertad durante el desarrollo de las Elecciones 2018 de este 7 de octubre. Algunos de los distritos donde se detectaron desmanes son Mollepata, Huaranchal y Usquil.



Otro hecho similar al de Guadalupito ocurrió en la región Amazonas. Un grupo de personas quemó material electoral en los distritos de Aramango e Imaza, en la provincia de Bagua, tras conocer los resultados preliminares de las Elecciones 2018.

Los manifestantes quemaron las ánforas y un automóvil que era utilizado para trasladar el material electoral. También retuvieron a personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Bagua en un colegio de Imaza.

Por otro lado, alrededor de 800 personas ingresaron violentamente al interior de la I.E. Victor Raúl Haya de la Torre, ubicada en el distrito de Rocchacc, provincia de Chincheros, en la región Apurímac. Ellos rechazaron los resultados preliminares de las Elecciones 2018 que daban como virtual ganador al candidato de Alianza Para el Progreso, Wilfredo Lizana.

Al interior del local de votación los manifestantes afirmaron que la implementación del voto electrónico por parte de la ONPE en este colegio favoreció a la existencia de un presunto fraude. Los manifestantes quemaron los equipos de voto electrónico (monitores y y CPUs), así como el material electoral. No se registraron heridos.



En Áncash, electores disconformes con los resultados de los comicios quemaron la noche del domingo el material electoral en tres distritos de la región, informó la Defensoría del Pueblo en Huaraz.

Los incidentes se registraron en los distritos de San Pedro de Chaná (Huari), Mirgas (Antonio Raimondi) y Aquia (Bolognesi). Los manifestantes ingresaron a la fuerza a los locales de votación y agredieron al personal de la ONPE y Policía Nacional. En los dos primeros distritos se quemaron actas, cédulas y ánforas, mientras que en Aquia se logró rescatar las actas de la contabilidad de los votos emitidos.

La coordinadora de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Huaraz, Rina Rodríguez Luján, comentó que antes de los comicios se habían focalizado 23 distritos vulnerables a conflictos, pero los tres antes mencionados no estaban en el plan de riesgo por lo que no se destinó gran cantidad de policías.

Mientras tanto, un representante del Ministerio Público se trasladó esta mañana desde la ciudad de Sandia al distrito de Alto Inambari, en la región Puno, junto a un contingente de policías, para investigar la quema de material electoral por parte de un grupo de personas la noche del último domingo, luego de conocerse los resultados preliminares de las Elecciones 2018.

El comisionado de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, dijo a El Comercio que el incidente ocurrió al promediar las 9:50 p.m., en la institución educativa Jorge Basadre Grohmann, ubicada en la localidad de Alto Inambari Masiapo.

- Suspenden comicios en poblado de Cajamarca -



Un grupo de ronderos del centro poblado de Jeréz, ubicado en el distrito de Huasmín, provincia de Celendín, en la región Cajamarca, aseguró haber descubierto a fiscalizadores del Jurado Electoral Especial (JEE) cuando sostenían una reunión al interior de una vivienda -durante la noche del último sábado-con el candidato distrital por Acción Popular, Daniel Chávez Cotrina.

Por tal motivo, los comicios en este centro poblado se suspendieron a las 11 a.m. de ayer. Según el jefe de la ODPE en Cajamarca, Edgar Cornejo, esta media se tomó porque no se garantizaba la seguridad para el desarrollo de la jornada electoral. "La fiscalía ha levantado un acta respecto a lo ocurrido. Hasta las doce del mediodía no se pudo instalar las mesas de votación tras varias amenazas", comentó.

- Más de 30 intervenidos por la Fiscalía -

Durante el desarrollo de las Elecciones 2018, el Ministerio Público intervino a 37 personas en más de 4 mil operativos realizados a nivel nacional, según informó el Observatorio de Criminalidad.

La institución indicó que de las 37 personas intervenidas hasta la hora fijada para el cierre de los centros de votación, 34 eran adultos y tres menores de edad. Ellos fueron intervenidos por presuntos ilícitos penales.

Del total de intervenciones, el 59,5% corresponde al presunto delito de suplantación de votantes, tipificado en el artículo 357° del Código Penal, y los distritos fiscales en donde se registró la mayor incidencia de estos casos fueron Huancavelica, La Libertad, Pasco, Huánuco y Cajamarca.



Síguenos en Twitter como @PeruECpe