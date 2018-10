Elecciones 2018: ellos lideran resultados de la ONPE para alcaldías provinciales

Más de 23 millones de peruanos votaron el último domingo en las cerca de 80 mil mesas de votación que fueron instaladas a en todo el país. Luego de esta jornada, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió los resultados oficiales de estas Elecciones 2018 de acuerdo con el resultado de actas procesadas.

Hasta el momento, el organismo electoral todavía no termina con el conteo de votos. Asimismo, en algunas zonas del país aún no se reciben las actas observadas.

Vale precisar que según la Ley de Elecciones Regionales, solo el gobernador y vicegobernador regional pueden ser elegidos en segunda vuelta. Para ello, se requieren que la formula respectiva haya obtenido no menos del 30% de los votos válidos.

En el caso de alcaldías provinciales y distritales esto no funciona así. Los ganadores serán los que ocupan el primer lugar en las Elecciones 2018, así no hayan obtenido el 30% de los votos y la diferencia con los candidatos en segundo lugar no sean tan amplias.

Conoce en nuestra galería a los candidatos que lideran los resultados emitidos hasta el momento por la ONPE para alcaldías provinciales. En cada caso, el porcentaje de actas procesadas y contabilizadas varía.

