La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el 26 de julio el sorteo de miembros de mesa que integraron las 80.940 mesas de sufragio que se instalaron en todo el país.

La ONPE precisó que el cargo de miembro de mesa fue irrenunciable. Sin embargo, si el ciudadano tuvo un grave impedimento físico o mental, la necesidad de ausentarse del país o es mayor de 70 años, puede haber una excepción.

De no existir ningún impedimento, el ciudadano que resultó sorteado miembro de mesa (titular o suplente) debió ejercer obligatoriamente esta función. Si no lo hizo, deberá pagar una multa de S/207,50. Además, si a la vez no votó, se hará acreedor a otra multa.

Vale precisar que los resultados de sorteo de miembros de mesa estuvieron sujetos a tachas.

En las Elecciones 2018 emitieron su voto un total de 23 millones 375 mil uno electores.

