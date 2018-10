Elecciones 2018: Reniec atenderá en horario especial el sábado y domingo para entrega de DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que este sábado 6 y domingo 7 de octubre atenderá en horario especial a los ciudadanos que aún no efectúan el recojo de su Documento Nacional de Identidad (DNI), necesario para sufragar en las Elecciones 2018.



Los electores podrán recoger su documento de identidad en cualquiera de las oficinas y agencias a nivel nacional del Reniec. Los horarios son:

-Sábado 6 de octubre: de 8:45 a.m. a 4 p.m.

-Domingo 7 de octubre: de 7 a.m. a 3:30 p.m.

-Sábado 6 de octubre: de 8 a.m. a 4 p.m. (solo en los Centros MAC)

Vale precisar que en estos horarios solo se atenderán a las personas que aún faltan recoger su DNI y que hayan solicitado el duplicado del mismo, en caso se le haya extraviado o se lo hayan robado.

En estos casos, se debe presentar la denuncia de robo en la comisaría del distrito donde ocurrió o hacerla por internet en la web "Denuncia Virtual por Pérdida de Documento" de la Policía Nacional. Este paso es importante porque así el ciudadano evitará que otras personas o los delincuentes puedan usar el DNI. Sin embargo, este no es un requisito para el trámite.

Los pasos para solicitar el duplicado del DNI los puedes ver aquí.

