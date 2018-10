Elecciones 2018: así va el recojo de credenciales de miembros de mesa

Un total de 485.640 miembros de mesa (titulares y suplentes) han sido asignados para las Elecciones 2018 de este domingo 7.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 60% de ellos ya han recogido sus credenciales para cumplir tal labor. Las regiones donde más miembros de mesa han recabado estas acreditaciones son Piura y Cajamarca (65%), Puno (60%) y Apurímac (50%). En Lima, donde han sido designados 96.747 miembros de mesa, solo el 35% tiene ya credenciales.

-Opciones para recabar las credenciales-

Si bien la obtención de la credencial es personal y presencial, hay otras dos opciones: que se entregue la credencial en la vivienda de los miembros de mesa, donde además se efectúa una breve capacitación; o que se descargue desde la página web de la ONPE. Aun así, el porcentaje de recojo es bastante bajo.



-Meta de la ONPE es entregar el 85% de las credenciales-

De acuerdo con los datos de la ONPE, en las elecciones generales del 2016, de abril de este año, la meta fue entregar el 85% de las credenciales, pero hasta el mismo día de las votaciones se llegó solo al 67%. Por otro lado, se trazó el objetivo de capacitar al 70% de miembros de mesa, aunque solo se logró con el 62% (hasta una semana antes de las elecciones, el índice apenas llegaba al 50%).



-Hubo hasta dos jornadas de capacitación-

Los días 23 y 30 de setiembre se realizaron jornadas de capacitación para miembros de mesa titulares y suplentes en varias regiones. Según Pilar Biggio, gerenta de Información y Educación Electoral en la ONPE, la meta para el actual proceso es cubrir al 65% de miembros de mesa, de acuerdo con los promedios recientes. “Hasta la semana pasada, habíamos llegado a un 41%, pero con la jornada de este fin de semana, calculo que estamos a un 60%. Todo miembro de mesa capacitado tiene ya su credencial”, dijo la funcionaria. Hay tres miembros de mesa durante la elección; si solo hay dos que han sido capacitados, ellos pueden ayudar al tercero. “Un extremo sería que ninguno de los seis esté capacitado”, agregó.



Labor de los miembros de mesa

La función del presidente es asumir la representación de la mesa y la conducción de los actos principales el día de las elecciones. El secretario y el tercer miembro tienen la obligación de apoyar en las tareas durante la instalación, sufragio y escrutinio. Las mesas de sufragio deben ser instaladas a las 7:30 a.m. En caso un miembro de mesa se ausente, un suplente deberá tomar su función; si no hubiera ninguno, quien esté a cargo de la mesa puede asignar a un elector de la cola. Por recomendación de la ONPE, se debe asegurar que se pueda votar a partir de las 8 a.m.

-Pilar Biggio: “En sus manos está que se refleje la voluntad popular”-



¿Por qué es tan relevante la función de los miembros de mesa?

​

Los miembros de mesa están haciendo un servicio al país, un deber

ciudadano, para poder llevar adelante las elecciones. Un mensaje que

debemos dar es que los miembros de mesa son los responsables, ellos

conducen las elecciones ese día. En sus manos está que se refleje la verdadera voluntad popular, no en manos de la ONPE, porque al final los que cuentan los votos son los miembros de mesa. Por eso es importante que se puedan tomar un tiempo para esta tarea.

¿Es normal que tan pocos miembros de mesa recojan credenciales y reciban capacitación?



Tenemos esta semana para poder subir el promedio de recojo de credenciales. Esta semana es clave, porque vamos tratar de localizar a los miembros de mesa, y saber cuáles son esas ‘mesas críticas’ donde faltan miembros de mesa capacitados. En las elecciones del 2016, el panorama electoral estaba solo un poco mejor, no ha variado tanto. Lo que pasa es que es más tedioso porque ahora se cuentan el voto regional y el municipal, porque son dos ánforas.

¿Qué ventajas tendrá un miembro de mesa al momento de las

elecciones?



La capacitación que hacemos nosotros es vivencial, es decir, están

en contacto con materiales muy similares a los que van a recibir el

domingo 7, practican incluso el llenado de actas. Si yo no me capacito,

quizá lo pueda hacer, pero será más lento y de repente eso entorpece la votación. El procedimiento se vuelve más lento.



