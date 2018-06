La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer la lista de 84 centros educativos, entre universidades y colegios, que dejarán de ser locales de votación en las Elecciones 2018.

Se trata de recintos de Lima, Callao, Trujillo y Arequipa que fueron centros de votación durante las últimas Elecciones Generales, pero que debido a ciertas características ya no serán habilitados.

Según informó hoy la ONPE, las razones por las que estos centros educativos ya no serán lugares de votación para los comicios de este 7 de octubre son: porque se encuentran en reconstrucción, los directores no aceptaron brindar las facilidades del caso o no se brindan las condiciones para ser usados durante las Elecciones 2018.

En todos los procesos electorales que organiza la ONPE se realiza la verificación de los centros de votación y se determinan las mesas de sufragio. De ser necesario, realizan su reubicación.

Debido a esto, la oficina electoral recomendó a los ciudadanos ingresar al aplicativo "Elige tu local de votación" para que se informen sobre los locales disponibles cerca de su domicilio y seleccionen hasta tres opciones de centros de votación.

También pueden comunicarse a FONO ONPE: 417 - 0630 opción 1.

