Un total de 23 partidos políticos inscribieron sus listas para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, a realizarse el próximo 26 de enero. El plazo otorgado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue hasta el 18 de noviembre y el número de candidatos inscritos superó los tres mil. Todos estos partidos presentaron las hojas de vida de sus candidatos ante el JNE. El Comercio detectó que 234 de ellos registraron que fueron sentenciados en procesos penales y civiles. Para más detalles puedes entrar aquí.

► Elecciones 2020: estas son las listas de candidatos inscritas en el interior del país

► Elecciones 2020: Se presentan más de 200 candidatos al Congreso con sentencias

Asimismo, el interior del país el panorama electoral es el siguiente:

► Piura tiene la tercera población electoral más numerosa del país, con 1,3 millones de ciudadanos. En esta región se han inscrito oficialmente 20 listas. Solo el partido Todos por el Perú, que presentó dos nóminas, no fue admitido por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura.

Entre los candidatos con mayores posibilidades de ocupar una de las siete curules destinadas para Piura en el próximo Congreso y que actualmente afrontan investigaciones destacan el exgobernador Javier Atkins Lerggios (2011-2014), sentenciado en primera instancia en agosto de este año por el delito de negociación incompatible (corrupción) en agravio del Estado, al haber favorecido a su sobrino político Víctor Zapata Figallo, dueño de una empresa de seguridad, quien ganó un servicio (sin concurso público) en el hospital de Sullana.

Atkins también es investigado por ampliaciones de plazo injustificadas a favor de la empresa brasileña Camargo Correa, contratista del primer componente del proyecto hidroenergético Alto Piura. La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios y ya ha sido formalizada como parte de la investigación Lava Jato en Piura.

Javier Atkins, exgobernador de Piura, fue sentenciado en primera instancia en agosto pasado por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

En diálogo con El Comercio, Atkins dijo que de llegar al Congreso gestionará ante el Gobierno nacional que no se cierre la escuela de suboficiales de Sullana, pues sería contraproducente ante los altos índices de delincuencia que hay en Piura. Asimismo, indicó que impulsará un mayor control sobre las acciones de la policía en la región. “Otra de mis propuestas es descentralizar el deporte para que la infraestructura deportiva pase a manos del Gobierno Regional de Piura. No es posible que el estadio Miguel Grau lleve cinco años cerrado y el principal club de Piura no juegue en la ciudad. También impulsaré el uso de tecnología en la maricultura”, acotó.

Otro de los candidatos por Piura que postula al Congreso es el exparlamentario fujimorista Mártires Lizana Santos, quien estuvo en el último parlamento disuelto. Lizana se hizo conocido por votar a favor de no investigar al exmagistrado César Hinostroza por organización criminal, sindicado como líder de Los cuellos Blancos del Puerto. Además, ayudó junto a su bancada a blindar al exfiscal de la Nación Gonzalo Chávarry, investigado por el mismo caso.

En Piura, Lizana ha sido declarado persona no grata por los ronderos de Huarmaca (Huancabamba), de donde él es oriundo. Desde marzo de este año, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios lo investiga por el delito de colusión agravada por presuntamente concertar con otras siete personas la compra de un terreno para un proyecto municipal. Este caso tiene su origen en el 2013, cuando Lizana era alcalde de Huarmaca y dispuso la compra de un terreno que era propiedad de la comunidad campesina Cabeza de Succhirca.

El exparlamentario fujimorista Mártires Lizana Santos es investigado por el delito de colusión agravada por presuntamente concertar con otras siete personas la compra de un terreno para un proyecto municipal cuando era alcalde de Huarmaca, en el 2013. (Foto: Facebook)

Adela Córdova Alcarazo, exmilitante aprista, es otra de las cuestionadas candidatas por Piura en este proceso electoral. Ha sido varias veces candidata al Congreso por el partido de la estrella y mantuvo una relación muy cercana con el expresidente Alan García. Fue destituida del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) por malos manejos en la compra de productos para los beneficiarios. Se le acusó de cambiar los productos alimenticios distribuidos en la sierra de Piura para obtener ganancias ilícitas. Córdova postula ahora por APP.

Entre sus propuestas figuran impulsar la reforma política, la ley de los partidos políticos, el sistema electoral, regular la inmunidad parlamentaria y empoderar a las mujeres. “Es una legislatura corta, no le vamos a engañar a la población, queremos impulsar la lucha a favor de la mujer y de los discapacitados”, comentó.

Wilmar Elera García, quien postula por Somos Perú, es otro de los candidatos que busca un escaño en el Parlamento. Es investigado por presuntas irregularidades en una obra de agua y alcantarillado, valorizada en S/18 millones, en el distrito piurano de La Unión. En el 2015, la Contraloría lo inhabilitó por cuatro años para ejercer cargos públicos, pero en diciembre de 2017 el órgano de control concluyó el proceso por caducidad, es decir, porque el delito (referido a irregularidades en una obra de agua y alcantarillado en Tambogrande) había prescrito.

Elera señaló que sus propuestas incluyen quitar la inmunidad parlamentaria, revisar los sueldos de los congresistas y fiscalizar las obras de reconstrucción y el paralizado proyecto Alto Piura. “Además, formaremos una mesa técnica de apoyo para los gobiernos locales de Piura. Una mesa con profesionales de las universidades y del Colegio de Ingenieros”, precisó a este Diario.

► Un total de 132 candidatos, agrupados en 22 partidos políticos, postularán para ocupar uno de los seis escaños destinados a la región Arequipa. Del total de candidatos, 92 ya postularon en anteriores elecciones e incluso algunos ocuparon un cargo público (alcaldes, consejeros regionales y regidores). Solo 40 de los que candidatean ahora lo hacen por primera vez. En tanto, 44 son mujeres y 88 varones.

Del total de candidatos, al menos 20 tienen sentencias judiciales por pensión alimentaria, violencia, resistencia a la autoridad, usurpación de funciones, entre otros. Entre las más conocidas están la sentencia por pensión de alimentos contra Mario Melo, candidato por Somos Perú. Fiorella Matos también tiene una sentencia en materia alimentaria y David Zapata una sentencia suspendida por violencia y resistencia a la autoridad. Estos dos últimos son candidatos por Todos por el Perú.

En el caso de Jaime Mujica, él declaró tener ocho sentencias en materia laboral, mientras que José Rojas fue sentenciado en el 2014 por una demanda de alimentos y en el 2019 por omisión a la asistencia familiar. Ambos son del partido Perú Patria Segura. Los candidatos Álvaro Moscoso y Rómulo Tinta de Vamos Perú también cuentan con sentencias judiciales. Al primero lo sentenciaron por una demanda contractual en el 2005, mientras que Tinta registra una pena suspendida en el 2009 por usurpación de funciones.

Jaime Mujica, quien postula por el partido político Perú Patria Segura, declaró tener ocho sentencias en materia laboral. (Foto: Facebook)

Eleazar Abarca, del partido Democracia Directa, tiene una sentencia en 1992 por utilización de tierras cultivables con fines urbanos y Julio Dueñas, de Fuerza Popular, cumplió una pena suspendida de dos años por el delito de falsa declaración en el 2016.

Además, dentro del grupo de candidatos en Arequipa existen exautoridades que quieren volver al poder. Entre ellos están el exalcalde provincial de Arequipa, Yamel Romero Peralta, que va con el partido Solidaridad Nacional, así como el exalcalde de la provincia de Caylloma, Rómulo Tinta Minaya, de Vamos Perú. Asimismo, el exconsejero regional James Posso Sánchez, de Perú Nación, y los exregidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Mario Melo, Daniel Muñoz y Christian Talavera, de Somos Perú y APP, respectivamente.

En estas elecciones también se presentan políticos que a pesar de haber postulado en varios ocasiones nunca han sido elegidos. Entre los que más resaltan está Víctor Hugo Rivera, tres veces candidato a la alcaldía provincial de Arequipa y quien quedó en segundo lugar en las últimas elecciones Municipales y Regionales del 2018. Él postula por el partido Vamos Perú. Por este mismo partido, con el N° 2, postula Álvaro Moscoso Mercado, quien aspiró tres veces a la alcaldía provincial de Arequipa sin suerte alguna.

Otro eterno candidato es Jaime Mujica Calderón, que postuló cinco veces para un cargo público. Quiso ser alcalde provincial y gobernador regional pero no obtuvo respaldo. En las últimas elecciones postuló para ser vicegobernador y también perdió. Ahora pretende llegar al Congreso con el partido Perú Patria Segura.

Entre los candidatos que por primera vez postularán se encuentran el excontralor de la República, Edgar Alarcón, quien hace dos meses fue presentado como el nuevo asesor del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, pero que renunció tras denunciar serios actos de corrupción al interior de la gestión de Cáceres. Ahora busca ser congresista por el partido Unión Por el Perú (UPP).

Otros “nuevos” candidatos son Vladimir Fuentes y Zenón Mujica. El primero, quien postula por Acción Popular, se hizo conocido por ser abogado del exdirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez, en el caso Tía María. Asumió la defensa de los agricultores del Valle de Tambo durante las protestas de 2015. En el caso de Mujica, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera Cerro Verde, él lideró las últimas protestas contra la minera. Ahora, quiere ser congresista por el partido Frente Amplio. Por último, el secretario regional del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sutep) – Arequipa, Adolfo Quispe Arias, también busca una curul en el Congreso por el partido Juntos por el Perú.

Según las hojas de vida de los postulantes, 234 de ellos registraron que fueron sentenciados en procesos penales y civiles. (Foto: Hugo Curotto)

Otro hecho que ocurre en Arequipa es que integrantes de una familia lleguen a ser autoridades. Un claro ejemplo es el gobernador Elmer Cáceres y su hermano Álvaro, quien es alcalde provincial de Caylloma. Para las elecciones congresales del 2020, Fernando Cornejo, hijo del alcalde del distrito de Cerro Colorado, Benigno Cornejo, postula por el partido APP.

Otro candidato familiar de una autoridad es Víctor Raúl Velásquez Llerena, que postula por el partido Avanza País. Él es hermano del alcalde provincial de La Unión, Jorge Luis Velásquez Llerena. En esta lista también está Camilo Cárcamo Mattos, candidato de Fuerza Popular, primo del alcalde distrital de Yauca, Miguel Cárcamo Galván.

► En Áncash, 23 listas de candidatos al Congreso, que reúnen a 115 aspirantes, fueron inscritas con miras a los comicios de enero del 2020. Sin embargo, el JNE declaró inadmisible a la nómina de Todos por el Perú. Este partido registró dos listas parlamentarias. En ambas se repite el nombre de la postulante Vilma Olga Jamanca Menacho. La primera está conformada también por Giovanna Araceli Villanueva Díaz, Carlos Alberto Paredes Ascate, José Dario Cedeño León y David José Aguilar Rodríguez, mientras que en la segunda lista, declarada inadmisible, figuran Walter Oswaldo Aguirre Tapia, Milagros Elizabeth Sánchez Jara, Marcos Benites Guevara y Esteban Juan Vino Puntillo.

► En Madre de Dios, 20 organizaciones políticas lograron inscribir a 60 candidatos para las elecciones congresales del otro año. Sin embargo, cuatro de ellas fueron declaradas inadmisibles: Renacimiento Unido Nacional, Vamos Perú, Todos por el Perú, Frente Amplio.

La mayoría de los partidos tienen en sus nóminas a nuevos candidatos: Carmen Bustos Loayza, Marisol Yanqui Carlos y Adolfo Motta Machicado en APP; Julio Miranda Canahuiri, Asencio Quispe Cuentas y Evangelina Mesco Huallas en el FREPAP; Juan Torres Rios, Jimmy Loya Balbin y Noelia Lopez Claudino en Podemos; Luis Quicaño Pariona, Klimysung Delgado Palma y Erika Lopez Tutusima en Acción Popular; Elka Villa Valdivia, Jorge Valencia Cárdenas y James Holguin en el Partido Aprista Peruano; Yessenia del Aguila Romero, Luis Maxel Quispe Baca y David Suca Apaza en Solidaridad nacional; Elvis Cutipa Pari, Eduardo Almirante Elguera y Rosa Luz Gonzales Ccasa en Democracia Directa.

Asimismo, hay quienes ya participaron en alguna contienda electoral: Freddy Vracko Metzger, Erasmo Sumalave Perez y Fiorella Rivas Vera en Perú Patria Segura; Willian Quispe Layme, Julio Tueros Cardenas, y Sara Nicho Tisnado en Perú Nación; Cesar Chia Davila, Luis Vargas Guerra y Jony Huaman Serna en Somos Perú; Emilio Rengifo Khan, Mario Villanueva Moreno y Yessenia Barros Coyori en el PPC; Esteban Rivera Carrera, Katia Tuhanama Caro y Nixol Rolin Garcia en Fuerza Popular; Hugo Cahuana Aymachoque, Greysi Gamboa Soto y Antonio Calloquispe Flores en Juntos por el Perú; Willian Ahuccahuasi Almidon, Diana Aedo Monzón y Percy Manrique Silva en el Partido Morado.

► En Cajamarca, 22 listas de partidos y movimientos políticos, con 132 candidatos, fueron inscritos. Las nóminas son: APP, Unión por el Perú, PPC, Juntos por el Perú, Vamos Perú, Frente Amplio, Fuerza Popular, Partido Político Contigo, Perú Patria Segura, Perú Nación, Frente Popular Agrícola del Perú, Somos Perú, Podemos por el Progreso del Perú, Avanza País, Partido Morado, Renacimiento Unido Nacional, Democracia Directa, Acción Popular, Perú Libre y el Partido Aprista Peruano.

Asimismo, las dos listas presentadas por Todos por el Perú fueron declaradas improcedentes.

► En Loreto, se inscribieron 22 partidos políticos (88 candidatos) para las Elecciones Congresales del 2020. En esta región el JEE de Maynas no desestimó ninguna nómina.

Vale precisar que el 27 de diciembre de este año es la fecha límite ara la exclusión, renuncia y retiro de los candidatos.

*Con la colaboración de Ralph Zapata y Zenaida Condori.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe