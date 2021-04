Elecciones 2021: Sigue aquí las últimas noticias de las elecciones generales en el Perú

Este domingo 11 de abril se llevará a cabo en el Perú las Elecciones Generales 2021, donde más de 25 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, congresistas e integrantes del Parlamento Andino.

Debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), la ONPE estableció como una medida para reducir el riesgo de contagio que el plazo para ir a votar sea de 7 a.m. a 7 p.m. Además, recomendó a los ciudadanos que cumplan el horario escalonado de votación para evitar aglomeraciones en los locales de sufragio.

Aquellas personas que no acudan a votar deberán asumir el pago de una multa. Cabe precisar que el monto de las multas electorales por no votar difieren según la clasificación como persona No Pobre, Pobre o Pobre Extremo. La pertenencia a cualquiera de estos grupos, según el distrito de residencia se realiza a través del distrito que aparece en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Sin embargo, aquellos ciudadanos que no asistan por diversas circunstancias podrán presentar una justificación de manera virtual y en caso esta se ajuste a la legislación electoral no serán multados. Desde el día siguiente de las elecciones generales se podrá realizar el trámite de dispensa electoral.

Según la legislación electoral vigente, un ciudadano puede solicitar la dispensa de la multa por no acudir a votar por razones de salud, viajes al extranjero por estudios o salud, desastres naturales, robo o pérdida del DNI, fallecimiento de familiar directo, discapacidad física o mental, prisión, función electoral, error en el padrón electoral, entre otros.

