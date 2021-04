Si bien la pandemia del coronavirus ha opacado casi todo el debate de la campaña electoral rumbo a este 11 de abril, uno de los temas claves que merece la atención en este último tramo es la reforma universitaria que se ha venido impulsando a través de la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), entidad que ha sido objeto de intentos de usos políticos en diferentes momentos desde su creación por su labor.

En la primera etapa del proceso de licenciamiento, casi 50 universidades -vinculadas algunas a actores políticos- no cumplieron con los requisitos básicos de calidad y se les denegó la licencia. Esto es una de cada tres universidades, según un análisis realizado por este diario.

La mayoría de los candidatos se ha mostrado a favor de fortalecer a la Sunedu, aunque hay algunos que ya adelantaron que no van a continuar apoyándola. En tanto, algunos de sus candidatos al Congreso tienen vínculos directos con universidades ya con licencia denegada.

Posturas, otras propuestas sobre la educación superior y críticas de los principales candidatos a continuación:

Acción Popular

En el plan de gobierno de Acción Popular, que lleva como candidato presidencial al exlegislador Yonhy Lescano, se asegura que se invertiría, de llegar al cargo, “el 10% del PBI en educación” en general.

Cabe precisar que ya en diciembre último se promulgó la reforma aprobada por el Congreso mediante la cual se establece que el presupuesto anual del sector educación no puede ser menor al 6% del PBI. Esta propuesta desató una polémica y se aprobó pese a la oposición del Ejecutivo.

En el plan acciopopulista también se habla de que los currículos de las universidades se “diseñarán” según “las necesidades empresariales”, con una suerte de trinomio, como parte de una política para la generación de empleos. “La formación profesional estará en función de las necesidades empresariales cuyas carreras y currículos se diseñarán entre universidad – empresa – estado, para evitar el desempleo universitario”, se indica.

También se sostiene que se desarrollarán “universidades públicas de alto rendimiento” (al tiempo que se fortalecerán los colegios ya existentes), a fin de que las universidades “se esfuercen para alcanzar niveles de educación de calidad”.

Además, se menciona un sistema de becas por “meritocracia” y fomento de estudios en el extranjero. “Se implantará becas de estudios en las mejores universidades del extranjero para los mejores estudiantes de las universidades a fin de que se especialicen y regresen a mejorar las actividades productivas en nuestro país”, se refiere.

Respecto al a Sunedu, Yonhy Lescano considera que se encuentra haciendo una buena labor y que “está corrigiendo deficiencias”.

“Hay que fortalecer y apoyar a la Sunedu otorgándole otras facultades, como la de verificar si lo que se está pagando por la educación es el monto adecuado”, comentó en una entrevista.

Avanza País

En el plan de gobierno de la agrupación tiene a Hernando de Soto como aspirante al Ejecutivo no se menciona a la Sunedu ni se hace referencia a la educación superior de forma específica.

Sí destaca como uno de sus “fines” el enfatizar “en una educación de calidad” y la investigación científica. Igualmente, de forma genérica también se menciona una “reforma curricular educativa” y una “mejora progresiva de las condiciones laborales y remunerativas del sector educación”.

Candidatos al Congreso y universidades:

Región Número Nombre Antecedente Lambayeque 2 Celinda Ortiz Prieto Hermana del ex rector de la Universidad de Chiclayo (Universidad con licencia denegada) Puno 4 Daneri Solórzano Propone darle una segunda oportunidad a la Universidad Andina Nestor Cáceres Velásquez y al resto de universidades con licencia denegada

Juntos por el Perú

En su plan de gobierno, Juntos por el Perú -partido con el que Verónika Mendoza aspira a la presidencia- propone “fortalecer” a la Sunedu en tanto también apunta a implementar “mecanismos de apoyo estatal” para aquellos estudiantes de las universidades que no pasaron el proceso de licenciamiento.

También se pone como objetivo “garantizar”, a través del Ministerio de Educación, los fondos para que las universidades públicas puedan “renovar” el licenciamiento y también eliminar, a su vez, las exoneraciones tributarias para las universidades con fines de lucro.

De acuerdo con los registros de la Sunedu, hasta fines de febrero, eran tres las universidades públicas que no habían podido obtener el licenciamiento: Universidad Nacional Ciro Alegría (La Libertad), Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque) y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Como meta al 2026, Juntos por el Perú se propone lograr una mayor autonomía en la elección del superintendente de la Sunedu “a través de un concurso público, abierto y transparente”. Actualmente es designado a propuesta del Minedu.

También se habla de “establecer un nuevo pacto por la educación superior pública, gratuita y de alta calidad” para un acceso equitativo y promover el intercambio entre universidades. Una de las metas planteadas es “aumentar en 100% las vacantes de acceso anual” a las universidades públicas.

A inicios de abril, la candidata presidencial Verónika Mendoza suscribió un compromiso para seguir impulsando la reforma universitaria.

Candidatos al Congreso y universidades:

Región Número Nombre Antecedente Pasco 1 Darwin Bustillos Presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, federación opositora a la reforma universitaria





Victoria Nacional

Entre las propuestas de la agrupación con la que postula George Forsyth está ampliar “la cobertura de universidades públicas” y reforzar a la Sunedu “en su rol de garante de la calidad educativa”. Además, se menciona la imposición de un programa de “servicio social obligatorio” para los estudiantes universitarios “con el fin de acelerar el proceso de alfabetización”.

También se propone reducir los años de estudio “desarrollando el bachillerato en la educación básica” y, además, “transformar” el Minedu en el “Ministerio de Educación y formación profesional para el empleo”, a fin de cerrar brechas entre oferta y demanda.

Otra de sus planteamientos sobre la educación superior es dar “acceso gratuito” a “personas con habilidades especiales y personas con discapacidades físicas, estableciendo cuotas (se indica en otro punto que sería del 3%) en universidad y/o institutos públicos y privados”.

Becas en “universidades de primer nivel” también forman parte de las propuestas de Forsyth en este rubro.

En una mesa redonda organizada por Ceprecyt, el exalcalde de La Victoria cuestionó que se impulsen carreras que no tengan demanda en el mercado laboral, al considerarlo “ridículo”.

“En el Perú tenemos los desempleados más preparados del mundo, porque se ofrecen un montón de carreras, pero no hay una demanda. Eso en Brasil automáticamente se corta. Porque el Estado no va a ofrecer carreras en donde no hay una demanda laboral, no tiene sentido alguno. Es un tema bastante sencillo”, expresó.

Candidatos al Congreso y universidades:

Región Número Nombre Antecedente Cajamarca 1 Angelmiro Montoya Exrector de la Universidad Nacional de Cajamarca y vicepresidente de ASUP (ex ANR) Puno 2 Gladys Torres Propone para darle una segunda oportunidad a la UANCV y al resto de universidades con licencia denegada Lambayeque 2 Keissy Amanqui Propone modificar el artículo 21 de la Ley Universitaria sobre infracciones y sanciones que aplica la Sunedu.

Fuerza Popular

“Es importante señalar y ratificar que nosotros vamos a respetar a la Sunedu. La vamos a fortalecer y respetar su autonomía, que creemos que es importante en todo este proceso de mejorar la calidad de enseñanza universitaria”, se comprometió la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, durante el CADE Electoral. Pero esto no está plasmado en el plan de gobierno.

Sobre la educación, de forma genérica Fuerza Popular plantea en su plan “fortalecer un sistema de calidad en todos los niveles educativos” y también diseñar una “estrategia nacional de lucha contra el abandono y la deserción de la educación”.

“Fomentar la oferta educativa pertinente y de calidad con énfasis en la educación superior tecnológica y técnico-productiva (Escuelas de Educación Superior Tecnológica, IEST y CETPROS) flexibles y adecuadas a las necesidades territoriales y sus vocaciones productivas”, se refiere.

Se buscará promover la “investigación e innovación colaborativa entre instituciones educativas públicas y privadas”, así como “revisar” la ley de reorganización del SINEACE (Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad Educativa) “para las instituciones de educación superior”.

También menciona fijar un marco normativo que pueda permitir a los estudiantes de universidades e institutos con licencia denegada la culminación de sus estudios.

Candidatos al Congreso y universidades:

Región Número Nombre Antecedente Junín 1 David Jiménez Dueño de la Universidad Roosevelt (Universidad licenciada)

Renovación Popular

El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ya adelantó que no continuaría apoyando la labor que desarrolla la Sunedu en un eventual gobierno suyo, pues “ha habido muchos errores”. “Se ha permitido que algunas universidades que no deberían existir, existan, y hay otras como la Pedro Ruiz Gallo, en la cual yo he estudiado, o la otra de Ica, está cerrándolas”, cuestionó.

Según expresó López Aliaga, prefiere una “certificación internacional”, de “alguien de fuera”. “Ha avanzado [la Sunedu], pero no lo suficiente. Creo que los estándares tienen que ser más altos, que sean competitivos a nivel mundial”, agregó.

Sobre la educación superior, en la mesa redonda de Ceprecyt el candidato se mostró interesado en potenciar “algo que hizo bien el gobierno de Humala: Beca 18”. Cuestionó que en lugar de seguir fomentándose se ha ido reduciendo.

Además, lanzó como propuesta “Crédito 21”, con el fin de que se pueda dar accesos a maestrías o doctorados “con un concurso público nacional en donde postulan todos los muchachos de universidades nacionales”.

“Un gran concurso y se premia con un crédito, que el Banco Mundial lo financie, para que pueda hacer una maestría o un doctorado y luego regresar a trabajar a Perú, para que el Perú mejor en competitividad”, acotó.

Entre otras propuestas en este rubro el candidato de Renovación Popular se mostró a favor de promover “el vínculo” de investigación entre universidades o instituciones con las empresas y el propio Estado peruano.

Todas estas propuestas no están plasmadas de forma específica en el plan de gobierno. Sí menciona, sobre el rubro educación, permitir a propietarios de bienes dedicados a la actividad educativa que “puedan encontrarse exonerados el Impuesto Predial, cuando la cesión del bien inmueble es de manera gratuita”.

Otro planteamiento que involucra, según el plan de gobierno, a la educación superior es la participación de padres de familia en la gestión educativa. “Mejoraremos de manera progresiva la calidad de la educación escolar y superior con la ayuda y supervisión de los padres de familia”, señala una de las metas al 2026.

Candidatos al Congreso y universidades:

Región Número Nombre Antecedente Ucayali 2 Pablo Lazo Panduro Vínculos con la Universidad Seminario Bíblico Andino (universidad con licencia denegada)

Perú Libre

El programa de la agrupación con la que postula Pedro Castillo también plantea asignar un 10% del PBI en la educación, previa declaratoria de emergencia de este sector. Ello para garantizar una mejor infraestructura, equipamiento y aumento de sueldos. “Estos esfuerzos incluyen a la educación en todos sus niveles inicial, primaria, secundaria, superior no universitaria y universitaria”, se precisa.

También propone la creación de una “universidad estatal de educación” y otra “universidad estatal de ciencias médicas” en cada una de las regiones. Se planta el “ingreso libre” a los centros de estudio superiores.

“Estamos en toda la capacidad de duplicar el número de estudiantes universitarios en el país, utilizando la misma infraestructura en las horas nocturnas y ampliando los gastos corrientes para el personal docente”, se agrega.

En caso de aquellos estudiantes que no logren ingresar de forma directa a una universidad, se menciona, “podrán optar voluntariamente el servicio militar durante un año, al término del cual podrán escoger la carrera universitaria que ellos elijan en las universidades públicas, según orden de mérito”.

También se buscaría fomentar un “sistema de becas universitarias extranjeras”, garantizando un “número mínimo de vacantes para becarios extranjeros”. “El aporte peruano a la juventud mundial hará que nuestro país se inserte en una cultura internacionalista”, se señala.

Respecto a la Sunedu, si bien no figura en el plan de gobierno, Castillo se ha mostrado a favor de que exista “un gran debate nacional” sobre la institución.

“Hay gente que critica y gente que está acuerdo con la Sunedu, nosotros proponemos un gran debate nacional y nos ponemos de acuerdo para sacar adelante al país”, respondió.

Candidatos al Congreso y universidades:

Región Número Nombre Antecedente Áncash 3 Alicia Tapia Rivera Presidente de la Federación Estudiantes Universidad San Pedro, federación opositora a la reforma universitaria

Podemos Perú

El candidato presidencial Daniel Urresti, en el marco de la campaña electoral, también se ha comprometido a proteger a la Sunedu, institución que, consideró, “es una de las de mayor credibilidad en el país”. “Mi compromiso es seguir protegiéndola. A la Sunedu nadie la toca”, manifestó en una entrevista.

Sin embargo, desde el Congreso el papel que ha tenido la bancada del partido fundado por José Luna Gálvez -dueño de tres universidades con licencia denegada, como Telesup, y quien votó en contra de la ley universitaria en el 2014- ha sido más bien en contra. Luna Gálvez ahora postula nuevamente para el Congreso.

De hecho, fue a propuesta de Orestes Sánchez, legislador de Podemos Perú, que al interior del Parlamento se viene investigando, a través de la Comisión de Educación, el proceso de licenciamiento de Sunedu a dos universidades privadas.

“Sería la quinta en mi gestión, pero háganlo. Nos gustaría que nos acompañen más en supervisión de directivos de universidades denegadas”, dijo el ministro Martín Benavides.

La legisladora María Gallardo (Podemos Perú) se ha mostrado a favor de constituir una “segunda instancia” a la Sunedu. El tema finalmente no ha llegado a prosperar en el Parlamento.

Ahora bien, dentro del plan de Gobierno, la agrupación propone la creación de una “universidad pública digital del bicentenario”, bajo el “modelo Netflix” de teleeducación. Además, se plantea el ingreso libre a las universidades públicas para adultos mayores.

El reintegro a directivos y docentes de los gastos por la obtención de doctorados y maestrías (una vez que cuenten con el aval de la Sunedu), becas y préstamos estudiantiles, son otros de los planteamientos de Podemos Perú.

Candidatos al Congreso y universidades:

Región Número Nombre Antecedente Lima 1 José Luna Gálvez Excongresista y votó en contra de la Ley Universitaria (2014). Dueño de la Universidad Telesup (universidad con licencia denegada) Ica 1 José Elías Excongresista y votó en contra de la Ley Universitaria (2014). Dueño de la Universidad San Juan Bautista (universidad licenciada) Tacna 1 Florentino Limache Dueño de la Universidad Cima (universidad con licencia denegada) Callao 3 Willian Sánchez Esposo de Ángela Miñope, ex asesora de la Comisión de Educación. Dueño de la empresa licenciamento.info que asesoraba a universidades para obtener el licenciamiento

Alianza para el Progreso

“No más universidades en cocheras sin las condiciones básicas de calidad”, ha afirmado durante la campaña el candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. El exgobernador es otro de los aspirantes al sillón presidencial que se han comprometido con “apoyar el trabajo de la Sunedu”. “Es la única forma de mejorar la calidad educativa”, aseveró. cabe indicar que él ha sido fundador de la Universidad César Vallejo, con varias sedes en el país.

Sin embargo, en su plan de gobierno Acuña plantea modificar algunas reglas de juego. Propone establecer, por ejemplo, un “licenciamiento único y definitivo” a través de un “organismo de licenciamiento enfocado en el acompañamiento, la regulación, supervisión y fiscalización universitaria”.

Cabe precisar que actualmente la licencia otorgada por la Sunedu es temporal y renovable, con un periodo mínimo de seis años.

Tras una polémica por este punto del plan de gobierno, aseguró que su propuesta para fortalecer la educación universitaria radica en dos ejes: “un licenciamiento y una acreditación continua, como los sistemas de aseguramiento de calidad europeos”.

El señor @julioguzmanperu no sabe lo que dice, pero agradecemos su interés en nuestro plan de gobierno. Aprovechamos la ocasión para contarle un poco más sobre nuestra propuesta en este hilo. https://t.co/aolPDiDPS6 — APP (@Peru_APP) January 6, 2021

También se menciona en el plan la revisión y la uniformización de la legislación sobre la educación superior mediante una “ley general de educación superior”, la cual incluiría normas que “se fundamenten en los principios de legalidad, predictibilidad y simplificación administrativa”.

Otro de los objetivos en el plan es “fomentar y consolidar las modalidades de enseñanza virtual”, así como “establecer una política de financiamiento estudiantil”.

“Becas, créditos estudiantiles y la dación de una norma que disponga que las personas que estudiaron en una institución educativa pública devuelvan al Estado el costo total correspondientes a los estudios recibidos, mediante el descuento automático de un porcentaje de sus retribuciones y/o remuneraciones”, se refiere.

Además, se fija como meta que “cada universidad pública” deberá contar con “al menos un laboratorio certificado”.

Candidatos al Congreso y universidades:

Región Número Nombre Antecedente Lambayeque 3 Mercedes Collazos Exjefa de postgrado de la Universidad Cesar Vallejo - Filial Lambayeque Tacna 4 Williams Flores Zamudio Propone darle una segunda oportunidad a las universidades con licencia denegada Cajamarca 1 Manuel Becerra Dueño de la Universidad Guillermo Urrelo (universidad con licencia denegada) Piura 1 César Reyes Exrector de la Universidad Nacional de Piura La Libertad 4 Flor Luna Victoria Exsuperintendenta de la SUNEDU removida del cargo acusada de plagios

