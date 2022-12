Fue exactamente a las 4:27 a.m., en la provincia de Huarochirí, que se instaló la primera mesa de sufragio para la segunda vuelta de las elecciones regionales 2022, que se llevó a cabo ayer en nueve regiones del país. Si bien se experimentaron ciertas complicaciones, estas no afectaron el desarrollo de la jornada.

En centros de votación del Callao, Oxapampa, Chachapoyas y Bagua se registraron tardanzas. Por ejemplo, en el CEP San José Hermanos Maristas, del Callao, ninguna de las mesas fue instalada a tiempo. Incluso el Jurado Nacional de Elecciones informó que para las 11:42 a.m. había mesas en estos lugares que no estaban abiertas todavía. No obstante, para las 12:20 p.m., el 99,97% del total de mesas ya se encontraba funcionando.

Del total de electores hábiles, 6.631.694, solo participó el 66.971 %. / A.CURRARINO

Respecto a la ocurrencia de altercados, personal de la Marina de Guerra del Perú y seguridad privada que resguardaba la Universidad Nacional del Callao no permitió inicialmente el ingreso de la prensa al local.

Asimismo, dos trabajadores de la ONPE fueron detenidos en la comunidad de Choros, Cajamarca, por agredir a un agente policial y causar daños materiales. Presuntamente, ambos funcionarios estaban en estado de ebriedad.

Cabe resaltar que la ONPE habilitó un módulo temporal de votación para personas con discapacidad que no cuentan con carnet del Conadis. Aun así, se registraron inconvenientes.

La Liga de futbol Interna de Marquez de Ventanilla fue escenario de la segunda vuelta de Elecciones regionales del callao 2022. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

En el I.E.I. 012, en Huabal, Jaén (Cajamarca), personas con discapacidad tuvieron problemas para acceder a sus mesas de sufragio y otras fueron impedidas de ser acompañados por individuos de confianza. Para la 1:55 p.m., la defensoría advertía que en algunos locales de votación persistía la falta de accesibilidad.

De acuerdo la ONPE, fueron 6′631.694 electores hábiles. El total de ausentes fue de 2′190.383 (33%) y asistentes 4′441.311 (66.9%).

Resultados