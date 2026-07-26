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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La deforestación, la minería ilegal, así como la trata de personas y el narcotráfico avanzan en Tambopata, Madre de Dios. Ante ello, el Estado prorrogó el estado de emergencia en la provincia, para enfrentar la criminalidad. En ese contexto, y a pocos meses de las elecciones que se celebrarán el 4 de octubre, los candidatos a los distritos de esta provincia cargan con antecedentes que cobran mayor interés público.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.