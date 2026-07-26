En el distrito de Inambari, Wuillton Camala Lizaraso, candidato por Ahora Nación, fue alcalde de esta localidad entre 2019 y 2021. En su último año como burgomaestre fue sentenciado a cinco años de cárcel y una reparación civil de 10 mil soles por el delito de tráfico ilegal de productos forestales. Dos meses después del dictamen, Camala fue detenido en la puerta de su casa. Ante ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó sin efecto su credencial de alcalde y nombró a Pedro Quispe Huanca para que asuma su lugar. Camala, en su hoja de vida, declaró estar “rehabilitado” de dicha sentencia.

Si hay algo que tienen en común Wuillton Camala con Segundo Figueroa Rumayna, candidato por APP, es que ambos no tienen estudios técnicos ni universitarios, pero sí sentencias. Figueroa registra dos sentencias por falsedad genérica, en 2009 y 2015.

Y como si de un patrón se tratase, el candidato por Perú Moderno, René Tayme Orcón, registra una sentencia por el delito de falsedad ideológica.

Candidatos a Inambari (de izquierda a derecha): Wuillton Camala (Ahora Nación), Segundo Figueroa (APP) y René Tayme (Perú Moderno). Fuente: JNE

Mientras que la candidatura de Elwis Vilca Vilcapaza, candidato por el partido izquierdista Venceremos, fue declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Tambopata, debido a que no acreditó “domicilio por más de dos años de manera continua en la circunscripción a la que postula”.

Vilca Vilcapaza lideró las protestas en Madre de Dios junto a mineros ilegales en 2022, cuando exigía una comisión especial para que estos fueran reincorporados al Reinfo. Además, es dirigente del Frente de Defensa de La Pampa, que defiende a mineros informales.

Santos Cahuana (izquierda) postula en Laberinto y Jhonny Curinambe (derecha) postula en Las Piedras. Ambos son del partido Ahora Nación. Fuente: JNE

En el distrito de Laberinto, Santos Cahuana Ccama, postulante de Ahora Nación, es otro candidato que no cuenta con estudios técnicos ni universitarios y se encuentra inscrito en el Reinfo con estado vigente. Entre sus actividades económicas está la explotación de minas y canteras. El postulante, quien asegura encontrarse rehabilitado por un delito que no detalla, también registró ocho vehículos, entre los que resaltan dos camionetas Toyota Hilux valorizadas en 100 mil y 150 mil soles, un volquete de 380 mil soles, una retroexcavadora y un cargador de 50 mil dólares.

El partido Ahora Nación no solo tiene candidatos polémicos en Laberinto e Inambari, también los tiene en el distrito de Las Piedras. Jhonny Curinambe Leyva no registró estudios técnicos ni universitarios, pero sí registró una sentencia por el delito de depredación de bosques protegidos, de la cual indicó que se encuentra “rehabilitado”.