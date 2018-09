El emotivo poema que ciudadana francesa nacionalizada peruana dedicó al país | VIDEO

La francesa María García Eguaras recibió el título que la acredita como flamante ciudadana peruana y, para expresar su felicidad, declamó un emotivo y vibrante poema en el cual declara su profundo arraigo al Perú.

"Yo soy peruana, no por mi esposo, sino porque me gusta su cultura, estoy enamorada del Perú", manifestó tras recibir el Título de Nacionalidad Peruana en una ceremonia realizada en la Superintendencia Nacional de Migraciones.

García Eguaras, de 52 años, comentó que tal es el amor que siente por el Perú que hace 20 años, aun siendo extranjera, se tatuó la bandera del Perú en la espalda; y desde ese entonces su anhelo era ser peruana.

Por ello, se identificó con el poema "Lamentos de un extranjero", del escritor centroamericano Manuel Valladares, cuya primera estrofa dice: "Cuando yo deje este mundo,/ como todo ser humano,/ me iré con dolor profundo/ por no haber sido peruano..."

La flamante compatriota, quien ahora hizo realidad su sueño, declamó con gran emoción el citado poema.

"...Le pediré a mi familia,/que a pesar de mis costumbres,/me saquen de New York/y que me entierren en Tumbes (...) Les pediré un gran favor,/ si les gusta lo que he dicho,/ que me hagan el novenario/ en el monte Machu Picchu...".

García Eguaras juramentó en la Sala de la Nacionalidad de la Superintendencia Nacional de Migraciones junto a otros 24 ciudadanos nacidos en el extranjero, quienes gritaron “Sí juro”, tras cantar el Himno Nacional.

La actividad fue dirigida por la gerente general de Migraciones, Roxana del Águila Tuesta. A la fecha, más de 1.100 ciudadanos nacidos en países de los cinco continentes se han nacionalizados peruanos.

