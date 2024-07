En lo que va del año y solo en Ayacucho, el ONSV contempla 21 accidentes en la vía Los Libertadores en lo que va del 2024, implicando 45 fallecidos y 66 lesionados. De hecho, en los últimos cuatro años, los siniestros en esta autopista en la referida región suman 139, contando 182 vehículos involucrados. La suma de lesionados es de 336, mientras se han perdido 229 vidas. La situación es similar en las otras dos regiones por donde cruza esta carretera. En los últimos cuatro años, Huancavelica contempla 132 accidentes. Estos han significado 252 fallecimientos y 290 lesiones. En Ica, la situación es más crítica. Más del 58 % de los siniestros reportados en Los Libertadores ocurrieron en este departamento. Se trata de 379 accidentes. Asimismo, este departamento costero registró 395 muertes y 356 víctimas no mortales desde el 2021.

Los datos del Observatorio revelan que desde el 2021 han ocurrido 650 accidentes con 894 vehículos involucrados en esta vía. Esto ha significado la muerte de 876 personas, dejando a 982 heridos adicionales. Esto advierte un promedio de casi cinco fallecimientos y cinco heridos cada semana, así como tres siniestros cada siete días. Los datos de este año también cumplen con estos promedios. Los 141 fallecidos lamentados en las treinta semanas que van del año disponen un promedio de 4,7 muertes por semana. El promedio de accidentes este año es de 2,5 por semana.

Multas acumuladas

Cabe precisar que la unidad siniestrada, de placa A7E-957, contaba con una papeleta por exceso de velocidad que fue impuesta por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) en febrero del 2020. El bus, según la papeleta de la Sutran, iba a 96 kilómetros por hora en la carretera Panamericana Sur, donde el máximo para buses es de 90 kilómetros por hora. Asimismo, registra otras siete papeletas por exceso de velocidad puestas vía GPS por la Sutran en marzo, setiembre y noviembre del 2017. En Lima, registra otras dos papeletas leves con una deuda de 260,20 soles cada una. Corresponden a “abrir o dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado, dificultando la circulación vehicular” (L04) y “utilizar la bocina para llamar la atención en forma innecesaria” (L07).

Sin embargo, la unidad acumula cuatro infracciones de transporte consideradas como ‘muy graves’. Tres de ellas por utilizar una unidad “con neumáticos que no cumplen lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos”, y fueron puestas en julio y octubre del 2022, y en mayo del 2023. Luego del accidente, se elevó un informe técnico por no transmitir “a la autoridad competente, a través del sistema de control y monitoreo inalámbrico, la información del vehículo, conforme a lo establecido en el presente reglamento y sus normas complementaria”. El día del accidente, la Sutran confirmó que la unidad contaba con autorización vigente, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).

Este jueves, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho ordenó nueve meses de prisión preventiva para Jonathan R.P., chofer del ómnibus de la empresa Turismo Molina Unión S.A.C.. Al conductor se le acusa de ser el presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio culposo y lesiones culposas. Según las hipótesis del Juzgado, el chofer habría superado la velocidad máxima permitida en una subida con curva. Los argumentos sostienen que el chofer se habría encontrado en estado de fatiga con cortos episodios de sueño, lo cual no le habría permitido maniobrar la unidad y reaccionar adecuadamente ante la pérdida de control del bus.

📢 Sexta Fiscalía Penal de Huamanga inició investigación preliminar contra conductores de la unidad de transporte interprovincial y el representante legal de la Empresa de Transportes Expreso Molina Unión SAC, por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. pic.twitter.com/tFOaa12jBL — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 16, 2024

En el lamentable accidente fallecieron: Maura Soto Soca, Félix Ramírez Ochoa, David Jesús Aguilar Quispe, Marcelina Araujo Aguirre, Celsa Rocío Muñoz Calle, Modesto Chaico Cahuana, Luz Mireya Tomairo Coronado, Ruth Godoy Puchuri, Danae Cataleya Chaico Godoy, Nilton Huamán Zamora, Edwin Alfredo Escalante Garamendi, Álvaro Emilio Marchán Ibarra, Eulogia Soto Soca, Narciso Huamacto Ochante, Germán Gutiérrez Vila, Lider Rony Silvera Huamán, Óscar Francisco Quispe Ayquipa, María Luz Quispe Hinostroza, Máximo Gómez De La Cruz, Mateo Escriba Sulca, Eduardo Soto Almeyda, Julio Edwin Méndez Huanatico, Carlos Humberto Ellisca Mena, Genaro Ramírez Vera y Narci Fiori Chipana Medina.

Disposiciones penales

El Código Penal Peruano, en su artículo 111, describe que el homicidio culposo contempla una pena privativa de la libertad no mayor de dos años. Sin embargo, establece que la pena privativa será “no menor de un año ni mayor de cuatro años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria y no menor de un año ni mayor de seis años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho”. Dicho esto, el Código también establece que “será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre […] mayor de 0.25 gramos-litro en el caso de transporte público de pasajeros […] o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito”.

Con respecto a las lesiones culposas, se plantea una pena privativa de la libertad no mayor de un año. Similar al artículo descrito anteriormente, el Código también establece una mayor pena, “no menor de uno ni mayor de tres años, si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, ocupación o industria y no menor de un año ni mayor de cuatro años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho”. “La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis años si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado, estando bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción […] mayor de 0.25 gramos-litro en el caso de transporte público de pasajeros […] o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito”.

Obras

De acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Provías Nacional -entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones- tiene dos proyectos para el mejoramiento de carreteras que incluyen tramos de la vía Los Libertadores, uno en la provincia de Huaytara y otro en Huancavelica, en el departamento homónimo. El proyecto de Huaytara aún no tiene avance registrado, mientras que en Huancavelica se ha ejecutado el 2,9 % de los más de cinco millones de soles asignados. Asimismo, continúa avanzando en proyecto de la misma entidad para el reemplazo de doce puentes en la ruta San Clemente Ayacucho de la PE-28A. Hay un avance presupuestal del 86,7 % y un avance físico del 70,5 %.

📍#Ayacucho

🚜 Continúanos con los trabajos de mantenimiento rutinario en la Vía Los Libertadores, en el tramo Puente Apacheta – Ayacucho, entre el km 312 y el km 323, en el sector Rancha, con el objetivo de rehabilitar la plataforma y mejorar las condiciones de transitabilidad. pic.twitter.com/CaFzqLwYoE — Provías Nacional (@ProviasNac_Peru) July 18, 2024

Por otro lado, Provías Descentralizado tiene dos proyectos de mejoramiento de carreteras en ejecución que contempla etapas de Los Libertadores. Uno contempla un presupuesto de 61,6 millones de soles y muestra una ejecución del 47,3 %. El segundo está valorado en 38,4 millones de soles, con un avance del 30,4 %. Por su parte, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, rechazó ‘categóricamente’ menciones de inacción ante el grave estado de la mencionada vía, que fue consignado anteriormente por El Comercio (ver nota). “Gracias a nuestra gestión es que el MTC ha logrado revertir la situación de conflicto que había con la empresa que había ganado la buena pro para el mantenimiento de la vía. Hoy se está desarrollando el trabajo de mantenimiento. El plazo de este trabajo es hasta diciembre de este año”, dispuso el gobernador.