La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que El Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y comenzaría a disminuir gradualmente hasta junio del mismo año. El organismo señaló que el calentamiento del océano persiste en gran parte del Pacífico tropical y registra su máxima intensidad frente a la costa peruana desde el inicio del evento. Por ello, decidió mantener la alerta de El Niño Costero.

De acuerdo con el comunicado oficial Enfen N.° 19-2026, en el Pacífico central (región Niño 3.4) también es más probable que El Niño continúe con una magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027. Posteriormente, su intensidad disminuiría hasta alcanzar condiciones neutras en junio de ese año.

Ante el calentamiento anómalo del mar, el Enfen prevé que las precipitaciones entre noviembre de 2026 y enero de 2027 se mantengan por encima de lo normal en la costa norte, costa central, sierra occidental y sierra central occidental. En estas zonas podrían registrarse episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad.

Enfen pronostica lluvias intensas y aumento del caudal de ríos en la costa norte. (Foto: Andina)

En contraste, se esperan precipitaciones normales o inferiores a sus valores habituales en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la Amazonía. Esta condición sería más marcada en la región del Titicaca, donde se pronostican lluvias por debajo de lo normal.

Para el verano de 2027, las precipitaciones continuarían por encima de lo habitual en la costa norte, costa central y sierra norte occidental. Los episodios serían más intensos y frecuentes en la costa norte. En tanto, en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la Amazonía central y sur se esperan lluvias normales o inferiores a sus valores habituales.

Caudales de ríos superarían sus valores habituales

El comunicado también advierte que los caudales de los principales ríos de la costa norte registrarían valores superiores a lo normal. Entre ellos figuran los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque.

Esta tendencia se extendería desde diciembre hacia la costa central y alcanzaría las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

Por el contrario, en la sierra suroriental y sierra centro oriental los caudales serían normales o inferiores. Asimismo, los ríos tributarios del lago Titicaca continuarían con niveles por debajo de lo habitual, lo que comprometería el nivel del cuerpo de agua.

Lluvias por encima de lo normal continuarán en varias regiones hasta enero de 2027. (Foto: Andina)

En la Amazonía, los ríos de la selva norte registrarían caudales normales, mientras que en las zonas centro y sur serían inferiores a lo esperado. Esta situación afectaría a los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota, entre otros.

Temperaturas alcanzarían nuevos récords

El Enfen señaló que la temperatura del aire continuará registrando valores muy superiores a los habituales en toda la costa peruana, con la posibilidad de alcanzar nuevos récords.

Respecto a los recursos marinos, indicó que la anchoveta permanecerá profundizada y muy cerca de la costa, lo que limitará su disponibilidad para sus depredadores. Esta situación afectaría la condición corporal de las aves marinas, principalmente las guaneras, así como de los lobos marinos, debido a la escasez de alimento.

Por otro lado, en la costa centro-norte continuará la disponibilidad de especies como el pez sierra, la samasa, la jaiva áspera y el langostino café. Mientras tanto, el perico, los túnidos y los picudos seguirán presentes frente a todo el litoral.

Reservas hídricas y riesgo de inundaciones

Sobre las reservas de agua, el organismo indicó que la mayoría de los principales embalses del país mantendrían una tendencia descendente, de acuerdo con su manejo hídrico multipropósito, aunque permanecerían dentro de sus condiciones normales. Sin embargo, los embalses de Tinajones, en Lambayeque, y Paucarani, en Tacna, continuarían con niveles bajos.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias en Lima: 20 de los 33 bypasses evaluados por Cenepred presentan riesgo de inundación

El Enfen advirtió que un posible déficit de precipitaciones en la sierra sur y sur-centro oriental podría afectar las reservas hídricas destinadas a la próxima campaña agrícola de 2027.

Asimismo, el nivel del mar permanecería por encima de sus valores normales durante los próximos meses. Esta condición, sumada a la ocurrencia de oleajes anómalos, podría incrementar el riesgo de inundaciones y erosión costera, especialmente en zonas con playas de poca pendiente.