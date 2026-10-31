Enfen mantiene alerta de El Niño Costero y advierte nuevos récords de temperatura en el país. (Foto: Andina)
Enfen mantiene alerta de El Niño Costero y advierte nuevos récords de temperatura en el país. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que El Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y comenzaría a disminuir gradualmente hasta junio del mismo año. El organismo señaló que el calentamiento del océano persiste en gran parte del Pacífico tropical y registra su máxima intensidad frente a la costa peruana desde el inicio del evento. Por ello, decidió mantener la alerta de El Niño Costero.

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